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В Балтийске отметили День салаки
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В Балтийске отметили День салаки 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Это один из самых новых праздников, отмечаемых в городе. Впервые он прошел 26 марта 2016 года.
Время проведения выбрано не случайно — март-апрель самый пик нереста салаки, когда она подходит к берегу. Начинается настолько активный клёв, что за час можно наловить ведёрко. Если, конечно, удастся занять хорошее место. Во время клева они в дефиците и занимаются еще с 6 утра. На период активного нереста салаки Балтийск становится местом массового посещения рыбаков со всей области, а проведение в это время тематического праздника еще больше подогреет интерес жителей области к Балтийску.
Праздник отметили театрализованным представлением, морскими песнями, выступлением коллективов народного творчества, конкурсом морских баек, тематическими выставками, и конечно салакой приготовленной по самым разным рецептам.
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