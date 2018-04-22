В Балтийске отметили День салаки

Это один из самых новых праздников, отмечаемых в городе. Впервые он прошел 26 марта 2016 года.

Время проведения выбрано не случайно — март-апрель самый пик нереста салаки, когда она подходит к берегу. Начинается настолько активный клёв, что за час можно наловить ведёрко. Если, конечно, удастся занять хорошее место. Во время клева они в дефиците и занимаются еще с 6 утра. На период активного нереста салаки Балтийск становится местом массового посещения рыбаков со всей области, а проведение в это время тематического праздника еще больше подогреет интерес жителей области к Балтийску.

Праздник отметили театрализованным представлением, морскими песнями, выступлением коллективов народного творчества, конкурсом морских баек, тематическими выставками, и конечно салакой приготовленной по самым разным рецептам.