Писатель Евгений Звягин скончался в Санкт-Петербурге

Представитель ленинградского андерграунда, писатель‐самиздатовец Евгений Звягин скончался в Петербурге на 74‐м году жизни. Об этом сообщил поэт Борис Лихтенфельд на своей странице в Facebook со ссылкой на супругу мастера.

Окончив кафедру русского языка и литературы Ленинградского государственного университета, Звягин долгое время работал кочегаром и дворником.

Знаменитый петербуржец не публиковался в официальных советских газетах — его произведения выходили в легендарных журналах самиздатах «Обводный канал», «Часы», «Гастрономическая суббота», «Третья модернизация».

Новый этап для писателя начался после перестройки, когда его работы начали печатать журналы «Звезда», «Родник» и «Континент».