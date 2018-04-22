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Писатель Евгений Звягин скончался в Санкт-Петербурге
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Писатель Евгений Звягин скончался в Санкт-Петербурге 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Представитель ленинградского андерграунда, писатель‐самиздатовец Евгений Звягин скончался в Петербурге на 74‐м году жизни. Об этом сообщил поэт Борис Лихтенфельд на своей странице в Facebook со ссылкой на супругу мастера.
Окончив кафедру русского языка и литературы Ленинградского государственного университета, Звягин долгое время работал кочегаром и дворником.
Знаменитый петербуржец не публиковался в официальных советских газетах — его произведения выходили в легендарных журналах самиздатах «Обводный канал», «Часы», «Гастрономическая суббота», «Третья модернизация».
Новый этап для писателя начался после перестройки, когда его работы начали печатать журналы «Звезда», «Родник» и «Континент».
Похороны народной артистки РСФСР Нины Дорошиной пройдут во вторник на Пятницком кладбище в Москве. Актриса скончалась от остановки сердца в возрасте 83 лет.
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