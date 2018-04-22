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«Копейка» мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР
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«Копейка» мade in Russia, или Как выглядела автомобильная мечта мужчин в СССР 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Сначала ВАЗ-2101 называли «единичка», а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной, — «копейка».
В 1970 году 19 апреля на Волжском автомобильном заводе был собран первый ВАЗ-2101.
В фотоленте собраны интересные факты биографии модели, которая в 1970-е стала символом отечественного автопрома нового поколения.
Сегодня ВАЗ 2101 все чаще становится арт-объектом. Однако не только на выставках сегодня можно увидеть «копейку». Ее можно увидеть на многочисленных ретро-пробегах, которые устраивают любители старых авто.
Источник — Sputnik Беларусь.
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