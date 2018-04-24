Анна Банщикова: главная в сериале «Ищейка

На Первом канале продолжается второй сезон сериала «Ищейка» с актрисой в главной роли.

Корреспондент «Антенны» встретился с Анной в кафе на Новом Арбате. Вошли в него под аплодисменты посетителей: «Молодец!», «Браво! Смотрим вас, любим, ждем вечера каждый день».

На Анне: бомбер, Ice Play; юбка, Iceberg

— Аня, перед первым сезоном мы разговаривали тоже в этом кафе, но такого триумфального входа тогда не было.

Анна Банщикова: — В «Ищейке» действительно все сложилось, я придумала свою героиню Александру Кушнир. Когда мы только приступали к съемкам, изначально планировали сделать образ ищейки, к которому у нас уже все привыкли, этакого сухаря. Но успех нашего проекта во многом в том, что главная героиня не похожа на следователя вообще. Моя Кушнир — настоящая женщина со своими слабостями, она не протокольный полицейский. Она узнаваема и симпатична, неадекватна, в чем-то странновата и наивна. Вроде мы снимали историю про расследования, но в итоге получилось увлекательное и веселое кино про людей. Счастлива, что эксперимент у нас получился, часто в нашем кино на подобное не готовы.

— Что от себя вы передали героине? В ней ведь много вашего?

Анна Банщикова: — Да, это точно. Александра Ивановна, как и я, девушка темпераментная, может высказаться прямо в лоб. Я тоже могу сосредоточиться на чем-то важном, что мне действительно нужно, к примеру, в работе. А в жизни могу быть совершенно рассеянной. Как моя Кушнир, час искать ключи от машины или смотреть на телефон и не замечать его. Конечно, я пытаюсь с этим бороться.

— Приходилось что-то менять в сценарии?

Анна Банщикова:

— Мы часто импровизировали. Наш режиссер Дмитрий Брусникин любит экспериментировать. Такого, чтобы следили за каждым написанным в сценарии словом, у нас не было. В процессе много чего придумывали, дурачились. Снимали все очень быстро, без репетиций — почти все с одного дубля, но качество от этого только выиграло. Я человек рефлексирующий, мне кажется, что в новом дубле сделаю лучше, но тут снимали, как правило, с первого, и я осталась довольна результатом. Я перфекционист, для меня это, конечно, было непросто. Всегда хочется что-то улучшить. Иногда даже ночью часами могу прокручивать какую-то из сыгранных сцен и придумывать, что в ней можно было бы изменить. Это серьезно отягощает жизнь. Завидую пофигистам, но иначе не могу. Вообще, скажу честно, снимать в таком высоком темпе, как работали мы, мало кто может.

Моя Кушнир — настоящая женщина со своими слабостями, она не протокольный полицейский

— Опять пришлось есть много конфет на съемках?

Анна Банщикова: — Нет, к счастью, в новых сериях моя Кушнир борется со своей сладкой привычкой, ей по определенным обстоятельствам нельзя есть конфеты. Это надо видеть, как она усмиряет свою страсть к сладкому. Она меняется, становится в хорошем смысле слова матерой. Ее ждет много разочарований, но и любовь, которую она тоже встретит. Второй сезон яркий и разнообразный… Не скучно будет точно.

— В жизни вы не особый любитель конфет?

Анна Банщикова: — Нет, поесть я люблю, но если мне предложат конфеты или сладкую булочку, выберу второе.

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Дети всегда рядом

— Анна, вы, буквально после рождения дочери сразу окунулись в съемочный процесс?

Анна Банщикова:

— Через две недели после родов я отправилась с Машей в Геленджик (Анна воспитывает троих детей: сыновей Михаила (11 лет) и Александра (9 лет), а в марте 2017-го родила дочку Марию. — Прим. «Антенны»). В принципе мне не привыкать таскать детей за собой. Снималась и с Мишей, и Сашей (когда сыновья еще были грудничками), но они были все-таки постарше Маши, да и я сама была помоложе. Тогда меня отпускали покормить детей, а сейчас такой возможности не было. Настоящий экстрим — я все время в кадре, буквально не отходила с площадки. Один выходной в неделю — это ничто. С нашим замечательным режиссером мгновенно забыла, что я многодетная мать, что существует послеродовая депрессия, что у кормящей матери, говорят, из-за гормональной перестройки ухудшается память… Отпашешь 12 часов на площадке, приходишь домой, хочешь пообщаться с детьми, Машу покормить, а тебе еще учить огромную пачку текста с именами, датами, фамилиями, явками и паролями… Для Дмитрия Брусникина я — актриса, а не кормящая мама. Пришла на работу — должна мгновенно включиться в процесс и выдать результат. И так все четыре месяца. У нас прекрасная няня Алла, мне ее прямо Бог послал, без нее бы не справилась. Дочка проводила время с ней у моря. Мне предоставили вагончик для отдыха. Правда, за время съемок я им так и не воспользовалась. Пауз не было, а в обеденный перерыв уезжала кормить Машу.

— Мальчики тоже приезжали на съемки?

Анна Банщикова: — Да, а Саша (ему в апреле исполнилось 9 лет, второй класс оканчивает) даже снимался в нашем сериале «Ищейке» с огромным удовольствием. По сюжету он с мальчишками приносит моей героине домой кошку. После этого он даже захотел поступать к Брусникину на курс. Он, кстати, и гонорар получил — 5 тысяч рублей. Правда, это были мои деньги, я дала их ассистентке и попросила подписать с Сашей договор. После того как он расписался в ведомости, сказал мне: «Ну, здорово, мама. Давай теперь буду постоянно в кино сниматься!» Потом на эти деньги всем нам купил подарки. А Миша совсем равнодушен к актерской профессии. Он учится в четвертом классе, в июне 11 лет уже. Он очень умный и целеустремленный парень. Я даже боюсь иногда, что если он будет с таким же азартом поглощать знания, то и мне придется и над собой серьезно работать, чтобы дотянуться до его уровня.

— Аня, кстати, видел вашего Мишу в программе «Лучше всех!».

Анна Банщикова: — Да, Миша в ней участвовал. Несколько раз посмотрел передачу по телевизору и сказал: «Мама, мне тоже интересно, я бы мог рассказать о географии и истории». У него на тот момент было немного друзей в школе — таких, с кем бы он мог своими увлечениями поделиться. И Миша решил, что на этой программе найдет друзей по интересам. Сам, никому не говорил, прошел какое-то собеседование, и его взяли. До записи программы никто не знал, что он мой сын, у него ведь другая фамилия. А когда уже в студии Максим Галкин увидел меня, то изрядно удивился. Вообще-то мне очень понравилось, как Миша уверенно себя вел, таким я его никогда не видела. Он даже как-то остроумно шутил. А когда в зале раздался смех, сын не растерялся и сказал зрителям: «Секундочку, я еще не все договорил». «Ты настоящий оратор, будто на площади много лет выступал», — похвалил его за это Галкин.

С мужем Всеволодом и детьми

— Как оценили ваши сыновья «Ищейку»?

Анна Банщикова: — Ребята очень полюбили ее. До этого они особенно мои фильмы не смотрели, их хватало на несколько минут, а тут не оторвешь от телевизора. И в школе друзья тоже все подсели на сериал. «Мама, ты там такая классная — веселая, смешная», — говорят дети. Моя героиня их захватила настолько, что не могу мальчишек спать уложить до окончания серии. Кричат: «Мы будем до конца смотреть, даже не пытайся!»

Узнала, что стану мамой, на съемках картины «Крылья»

— Да, от этого фильма идет огромный позитив, а дети всегда чувствуют все настоящее, наверное, в этом и секрет успеха сериала. Кстати, а рулем вас стали чаще узнавать полицейские. Штрафы не выписывают?

Анна Банщикова: — К сожалению, штрафы выписывают камеры, а не люди. А камеры пока, увы, меня не узнают. Вообще, полицейские меня любят за роль Семеновой, жены маршала Жукова. Сильно уважают, а иногда даже честь отдают.

— В прошлом году 9 Мая ваша семья приняла участие в акции «Бессмертный полк».

Анна Банщикова: — Для меня это святой праздник. Сыновья захотели сами, нашли фотографии дедушек, сделали для них рамки, и мы все пошли. У меня воевали оба деда, прошли блокаду, и бабушка была на фронте — много орденов и медалей. Мы чтим этот день и, наверное, на этот раз тоже пойдем в бессмертном полку. В нашей семье любят военные песни, мы всегда их слушаем и детям ставим.

— Когда Машу ждали, снимались?

Анна Банщикова: — Узнала, что стану мамой, на съемках картины «Крылья», где играла вместе с Ильей Древновым, у которого три дочери в браке с Марией Порошиной. Сначала молчала, конспирировалась. Но Илья, как многодетный папа, заметил и узнал от меня одним из первых, что буду мамой. Кстати, мы с Машей, которая на тот момент была у меня в животе, были номинированы за эту картину на премию «ТЭФИ»… А вот от главной роли в фильме «Хозяйка гостиницы» Дениса Евстигнеева пришлось отказаться.

— Вы уже многодетная мама. Верите в это?

Анна Банщикова: — До сих пор не могу поверить. Счастлива, что появилась Машенька, ей уже год и месяц, бегает вовсю. Веселая! На меня похожа внешне и характером тоже. Никогда не думала, что у меня будет трое детей. А сейчас мне кажется, я бы рожала и рожала — еще пятерых. Жалко, что в 18 лет не начала. Здорово, что я опять молодая мама!

Досье

Родилась: 24 января 1975 года в Ленинграде.

Образование: Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства (СПбГАТИ), актерский факультет.

Карьера: играла в спектаклях Санкт-Петербургского государственного академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, в МХТ, снялась более чем в 90 картинах: «Жуков», «Сонька Золотая Ручка», «Под каблуком», «Охота на Пиранью», «С Новым годом, мамы!», «Что скрывает любовь».

Семейное положение: замужем за адвокатом Всеволодом Шахановым. Воспитывает троих детей: сыновья Михаил и Александр, дочка Мария.

Сериал «Ищейка» на Первом канале, понедельник — четверг, 21:35.

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