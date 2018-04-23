Анна Банщикова вернулась на экраны

Анна Банщикова снова предстала в образе следователя Александры Кушнир. После съемок первого сезона сериала «Ищейка» Анна успела стать многодетной мамой, прийти в дородовую форму и вновь перевоплотиться в Шерлока Холмса в юбке.

В первой части фильма героиню Банщиковой переводят из Москвы в небольшой город на берегу Черного моря Дивноморск. Во втором сезоне весь отдел переезжает в Геленджик. А непосредственным начальником героини становится ее бывший любовник. «Характер моей героини меняется, — рассказывает Анна. — Если в первом сезоне она была в чем-то неопытна, то впоследствии становится более жесткой и непримиримой».

За то время, что прошло между двумя частями «Ищейки», в жизни Анны Банщиковой тоже произошли большие изменения. Правда, совсем другого рода. В марте прошлого года у нее родилась дочь, которую назвали Марией. Так что теперь Анна многодетная мама (у них с супругом уже растут двое сыновей — Михаил и Александр). Но как только девочке исполнился месяц, Анна уже была на съемочной площадке. «Меня постоянно торопили со съемками сразу двух сезонов, так что пришлось быстро прийти в форму и забыть про послеродовую депрессию».

По мнению актрисы, дети карьере вовсе не помеха. По крайней мере в ее случае. Она не прерывала съемки во время всех своих беременностей, а когда снималась в первом сезоне, рядом с ней постоянно были сыновья Михаил и Александр, благо работа шла на Черноморском побережье и мальчишкам было чем заняться, пока их мама находилась в кадре.

Можно сказать, что сегодня Анна Банщикова абсолютно счастливый человек. Работа, семья, трое детей. А ведь когда-то казалось, что жизнь катится под откос и впереди никакого просвета. В 2003 году, после нескольких лет брака, она развелась с музыкантом Максимом Леонидовым . Сегодня она честно признает, что, возможно, сама была причиной их расставания. «Мы познакомились, когда мне было всего 22 года, а Максиму 35 лет, — вспоминает актриса. — Безусловно, ему хотелось уже семейного уюта и покоя. А во мне кипела жажда жизни, хотелось рваться куда-то дальше… Укрощение строптивой просто не получилось. Было явное внутреннее несовпадение и в силу возраста, и в силу различия темпераментов».

Поначалу было непросто. Чтобы прийти в себя, Анна тогда целиком погрузилась в работу. А уж когда карьера пошла на взлет, произошли и изменения в личной жизни. «Наше знакомство с Всеволодом (муж Анны. — Прим. ред.) — из области фантастики. А также подтверждение приметы, что с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь, — смеется актриса. — Отмечать наступающий 2005 год я собиралась с друзьями. После спектакля забежала домой, чтобы переодеться, привести себя в порядок, перед тем как отправиться в гости. А время уже поджимало. Выбежала на улицу, надеялась взять такси, но, во-первых, машин, как назло, было мало, а во-вторых, никто не хотел ехать на другой конец Москвы в одиннадцать вечера».

В бесполезных попытках как-то добраться до места она простояла довольно долго. А поскольку погода, как полагается, морозная, то промерзла буквально до костей. «Наконец-то мне повезло, остановился автомобиль, к счастью, водителю нужно было в тот же район. По дороге мы разговорились. Оказался очень интересный молодой человек. Адвокат из США, окончивший Гарвард . Проезжая часть была заснеженной, ехали мы медленно, поэтому бой курантов, возвестивший о начале года, застал нас в дороге».

К слову, ни сама Анна, ни Всеволод (а это и был он) из-за такого поворота событий вовсе не расстроились. Зато долго смеялись, когда выяснилось, что они направлялись не просто в один и тот же район, а в одну и ту же компанию. «Вот такое новогоднее чудо, — считает Анна. — Еще примечательно: как выяснилось позже, задолго до нашей встречи я посещала те же самые светские мероприятия, что и Сева. Но мы почему-то не пересекались, проходили мимо друг друга. Видно, нам суждено было познакомиться именно в ночь с 31 декабря на 1 января».

Хотя у Всеволода вовсе не творческая профессия, выбор своей супруги он полностью принимает. И даже мирится, что роль жены, как смеется сама Анна, находится у нее на последнем месте: она не печет пироги, не стирает, не гладит рубашки, завтраками не кормит.

Тем не менее в этом году Всеволод и Анна отметили одиннадцатилетие со дня регистрации брака. Можно сказать, что у супругов, как и у героев сериала, начался второй сезон. Лица все те же, только появились новые приоритеты и интересы. «В любом случае могу сказать, что сегодня мы с мужем стали намного ближе», — говорит Анна.