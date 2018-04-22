Times: Полиция не может эффективно бороться с детским рабством в Великобритании

В Соединенном Королевстве до сих пор процветает рабство. Как написала газета Times , на территории Великобритании в рабских условиях живут десятки тысяч людей, и только по официальным данным 3804 человека из них — дети. Больше всего рабов на территории Соединенного Королевства имеют британское происхождение. На втором месте, согласно Times, стоит Албания, а за ней — Вьетнам.

Дети и подростки попадают в рабство, став жертвами собственных грез: преступные группировки, занимающиеся работорговлей, через интернет предлагают пройти пробы в ведущие футбольные клубы или модельные агентства.

Воодушевленные родители платят за такие «услуги» тысячи фунтов и отправляют своих детей в Британию, где на деле их ждет сексуальное рабство, принудительная работа в качестве домашних слуг или труд на плантациях конопли. Многие из тех, кто сумел избежать порабощения, в конечном итоге просто оказываются на улице.

Согласно исследованию Times, деятельность британской полиции по борьбе с рабством едва ли можно назвать активной. Издание отмечает, что многие благотворительные организации по защите детей обвиняют правоохранительные органы в отсутствии желания проводить расследования должным образом. За прошедший год против рабовладельцев было заведено и удачно завершено лишь шесть процентов от всех уголовных дел (для сравнения, по вопросу вооруженных нападений таковых было 44 процента). Сама полиция объясняет это нежеланием жертв сотрудничать со следствием, а также трудностями, возникающими при работе правоохранительных органов с представителями отдельных наций.