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Times: Полиция не может эффективно бороться с детским рабством в Великобритании
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Times: Полиция не может эффективно бороться с детским рабством в Великобритании 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
В Соединенном Королевстве до сих пор процветает рабство. Как написала газета Times, на территории Великобритании в рабских условиях живут десятки тысяч людей, и только по официальным данным 3804 человека из них — дети. Больше всего рабов на территории Соединенного Королевства имеют британское происхождение. На втором месте, согласно Times, стоит Албания, а за ней — Вьетнам.
Дети и подростки попадают в рабство, став жертвами собственных грез: преступные группировки, занимающиеся работорговлей, через интернет предлагают пройти пробы в ведущие футбольные клубы или модельные агентства.
Воодушевленные родители платят за такие «услуги» тысячи фунтов и отправляют своих детей в Британию, где на деле их ждет сексуальное рабство, принудительная работа в качестве домашних слуг или труд на плантациях конопли. Многие из тех, кто сумел избежать порабощения, в конечном итоге просто оказываются на улице.
Согласно исследованию Times, деятельность британской полиции по борьбе с рабством едва ли можно назвать активной. Издание отмечает, что многие благотворительные организации по защите детей обвиняют правоохранительные органы в отсутствии желания проводить расследования должным образом. За прошедший год против рабовладельцев было заведено и удачно завершено лишь шесть процентов от всех уголовных дел (для сравнения, по вопросу вооруженных нападений таковых было 44 процента). Сама полиция объясняет это нежеланием жертв сотрудничать со следствием, а также трудностями, возникающими при работе правоохранительных органов с представителями отдельных наций.
Эти данные неслабо бьют по позициям Терезы Мэй, которая с первого дня своей работы в качества премьер-министра Великобритании возвела проблемы рабства в ранг самых острых. В 2015 году был предложен Закон о современном рабстве, согласно которому была введена совершенно новая должность комиссара по борьбе с рабством.
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