В Севастополе неделю будут прививать от кори, дифтерии и гепатита

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. С 23 по 29 апреля в Севастополе пройдет Европейская неделя иммунизации. В рамках мероприятия горожане смогут сделать прививки от кори, краснухи, дифтерии и ряда других болезней. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

"По рекомендации ВОЗ Севастополь, как и другие регионы России, примет участие в Европейской неделе иммунизации. Планируется привить население от кори, пневмококковой инфекции, краснухи, полиомиелита, гепатита А, гепатита Б, дифтерии, столбняка, коклюша. Национальным календарем прививок определены группы лиц, которые подлежат прививке в первую очередь, в основном это дети", — рассказал главный внештатный врач-эпидемиолог Сергей Грыга.

По его словам, прививку можно сделать во всех поликлиниках Севастополя. Кроме того, более 100 выездных медицинских бригад направят в городские учреждения для вакцинации на местах.

"Цель вакцинации — сохранить здоровье, в первую очередь, детей. Нам важно донести до людей, что вакцинироваться жизненно необходимо, поскольку заболевание лучше предотвратить, чем лечить", — пояснил Грыга.

В правительстве также рассказали, что севастопольский департамент здравоохранения закупил дополнительно 3 тыс. доз вакцины. Прививку от кори уже сделали более 1,5 тыс. взрослых и свыше 2 тыс. детей. Всего в этом году планируется вакцинировать порядка 6 тыс. человек.