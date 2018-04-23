В Эрмитаже раздали награды за любовь к кошкам

Эрмитаже наградили людей, проявивших дружелюбие к кошкам, передают «Невские новости». Торжественная церемония состоялась в Эрмитажном театре 23 апреля в рамках «Дня мецената». Всем, кто отметился хорошим отношением к пушистым питомцам, присвоили звание «замурчательных людей». Среди обладателей звания — научный сотрудник Эрмитажа Мария Халтунен, глава КГИОП Сергей Макаров и его супруга. Все награжденные помогают бездомным кошкам уже много лет. Одним из членов жюри стал кот-оракул ЧМ-2018 Ахилл, поэтому в правильности выбора «замурчательных людей» сомнений не осталось.