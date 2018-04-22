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Художник воссоздал локацию из «Бегущего по лезвию» на движок Unreal Engine
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Художник воссоздал локацию из «Бегущего по лезвию» на движок Unreal Engine 

DTF.RU 41 минуту назад
Фото: DTF.RU
3D-художник Виктор Оман (Wiktor Ohman) изобразил одну из сцен оригинального «Бегущего по лезвию» 1982 года с помощью игрового движка Unreal Engine 4.
По словам автора работы, для создания локации и объектов он использовал огромное количество материалов и ассетов, взятых с Megascan — крупного каталога различных отсканированных поверхностей, приведённых к единому стандарту, чтобы финальный результат выглядел как можно более реалистично.
Доступны несколько скриншотов, а также «живая» версия сцены с льющимся дождём и динамической обработкой эффектов в реальном времени.
Это уже не первая подобная работа — ранее в сети также появилась похожая сцена из фильма, но сделанная на движке CryEngine, однако версия на Unreal Engine 4 получилась более качественной.
Сам автор сцены на UE4 Виктор Оман периодически публикует своё творчество в сервисе ArtStation. Среди его работ есть как различные предметы средневекового фэнтези, так и рендеры в научно-фантастическом стиле, различные локации и даже природные пейзажи.
#фан #технологии #бегущийполезвию
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