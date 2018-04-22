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«У меня традиция — набивать символы городов»: шеф-повар из Питера набил татуировку с телебашней
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«У меня традиция — набивать символы городов»: шеф-повар из Питера набил татуировку с телебашней 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Шеф-повар из Санкт-Петербурга сделал себе татуировку с екатеринбургской телебашней. Как рассказал E1.RU Роман Лазарев, у него есть такая традиция: он ездит по городам России и зарубежья и набивает на теле их символы. При этом традиция эта у Романа появилась только чуть больше, чем полгода назад, за это время он уже успел побывать во многих городах и сделать много тату: Екатеринбург стал тринадцатым городом по счету.
— В Уфе — куница, в Воронеже — котенок с улицы Лизюкова, Нижневартовск — рыба и капля нефти, Амстердам — три икса, Сочи — чайка, несущая мясо, — перечислил Роман свои татуировки. — Я решил в Екатеринбурге выбрать именно телебашню после шума вокруг нее. Я следил за этой историей.
Роман рассказал, что у него очень много татуировок, все забито: руки, спина, ноги. Нет тату пока только на голове.
— Места под новые путешествия пока есть, — улыбается роман. — Я же не бью большие татуировки. А закончится место — буду детей рожать (смеется).
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