«У меня традиция — набивать символы городов»: шеф-повар из Питера набил татуировку с телебашней

Шеф-повар из Санкт-Петербурга сделал себе татуировку с екатеринбургской телебашней. Как рассказал E1.RU Роман Лазарев , у него есть такая традиция: он ездит по городам России и зарубежья и набивает на теле их символы. При этом традиция эта у Романа появилась только чуть больше, чем полгода назад, за это время он уже успел побывать во многих городах и сделать много тату: Екатеринбург стал тринадцатым городом по счету.

— В Уфе — куница, в Воронеже — котенок с улицы Лизюкова, Нижневартовск — рыба и капля нефти, Амстердам — три икса, Сочи — чайка, несущая мясо, — перечислил Роман свои татуировки. — Я решил в Екатеринбурге выбрать именно телебашню после шума вокруг нее. Я следил за этой историей.

Роман рассказал, что у него очень много татуировок, все забито: руки, спина, ноги. Нет тату пока только на голове.

— Места под новые путешествия пока есть, — улыбается роман. — Я же не бью большие татуировки. А закончится место — буду детей рожать (смеется).