Ещё
В Петербурге не стало одного из легендарных представителей советского андеграунда
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге не стало одного из легендарных представителей советского андеграунда 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
вгений Аронович Звягин принадлежал к литературному андеграунду, который заявил о себе в середине 60-х годов. Его товарищами по творчеству были Владимир Эрль, Елена Игнатова, Виктор Ширали, Сергей Стратановский и другие. В 1985-м году повесть Евгения Звягина «Корабль дураков» была опубликована в сборнике «Круг». Книгу выпустило издательство «Советский писатель», весь тираж разошелся в рекордные сроки.
Писатель родился в 1944 году в Кировской области, где мать пребывала в эвакуации, сообщает официальный сайт Союза писателей Санкт-Петербурга. В 1947 году семья вернулась в Ленинград. Закончил семь классов общеобразовательной школы, а потом — техникум и Ленинградский государственный университет по специальности «русский язык и литература». В советское время печатался только в самиздатовских журналах, таких как «Обводный канал», «Часы», «Третья модернизация», «Гастрономическая суббота». В 1985 году в официальном издательстве «Советский писатель» был издан коллективный сборник «Круг», получивший огромную прессу в стране и за рубежом.
С 1987 года трижды печатался в журнале «Континент» у Владимира Максимова, который, приехав в конце восьмидесятых в Россию, тепло отзывался об авторе в многочисленных интервью в центральных изданиях, таких как «Юность», «Собеседник», «Книжное обозрение» и других.
Евгений Звягин является автором двух книг: «Кладоискатель» и «Письмо лучшему другу». В 1998 и 1999 годах в журнале «Нева» печатались повести «Задвижка» и «Татуированный граф».
Фото: facebook.com/valery.mishin.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Эксперты назвали признаки ребенка-зацепера Челябинец сломал бедро трехлетней девочке Сергей Левченко рассказал в ежегодном послании о положении дел в Приангарье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе17
Москва после бури: фото из соцсетей39
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение