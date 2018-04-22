В Петербурге не стало одного из легендарных представителей советского андеграунда

вгений Аронович Звягин принадлежал к литературному андеграунду, который заявил о себе в середине 60-х годов. Его товарищами по творчеству были Владимир Эрль, Елена Игнатова, Виктор Ширали, Сергей Стратановский и другие. В 1985-м году повесть Евгения Звягина «Корабль дураков» была опубликована в сборнике «Круг». Книгу выпустило издательство «Советский писатель», весь тираж разошелся в рекордные сроки.

Писатель родился в 1944 году в Кировской области, где мать пребывала в эвакуации, сообщает официальный сайт Союза писателей Санкт-Петербурга. В 1947 году семья вернулась в Ленинград. Закончил семь классов общеобразовательной школы, а потом — техникум и Ленинградский государственный университет по специальности «русский язык и литература». В советское время печатался только в самиздатовских журналах, таких как «Обводный канал», «Часы», «Третья модернизация», «Гастрономическая суббота». В 1985 году в официальном издательстве «Советский писатель» был издан коллективный сборник «Круг», получивший огромную прессу в стране и за рубежом.

С 1987 года трижды печатался в журнале «Континент» у Владимира Максимова , который, приехав в конце восьмидесятых в Россию, тепло отзывался об авторе в многочисленных интервью в центральных изданиях, таких как «Юность», «Собеседник» , «Книжное обозрение» и других.

Евгений Звягин является автором двух книг: «Кладоискатель» и «Письмо лучшему другу». В 1998 и 1999 годах в журнале «Нева» печатались повести «Задвижка» и «Татуированный граф».

Фото: facebook.com/valery.mishin.