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Артисты Cirque du Soleil покажут уличное выступление в «Зарядье» 25 апреля
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Артисты Cirque du Soleil покажут уличное выступление в «Зарядье» 25 апреля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Канадский Cirque du Soleil 25 апреля, накануне открытия летнего сезона в Москве, покажет уличное выступление в парке «Зарядье». Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе парка, вход на выступление будет свободным для всех желающих.
"Артисты и персонажи из нового яркого шоу OVO, которое с 28 апреля начинает свой гастрольный тур в шести городах России, выступят в парке «Зарядье». Уличное выступление начнется в 17:00 в самой высокой точке парка — Большом амфитеатре", — сказали в пресс-службе.
Посетителей парка ждет небольшое попурри из номеров «Диаболо» и «Акробатическое трио», а также знакомство с несколькими персонажами шоу — «роскошной Божьей коровкой, наглой и самоуверенной Мухой и любящим поруководить Мастером Флипо».
Во время выступления посетители парка смогут сфотографироваться с артистами. «Это редкий шанс увидеть артистов и персонажей шоу OVO в парке „Зарядье“ до российской премьеры постановки, гастроли которой начнутся в Санкт-Петербурге и продолжатся в Москве, Казани, Тольятти, Екатеринбурге, Сочи», — добавили в пресс-службе.
Шоу уже увидели более 5 млн человек более чем в 100 городах мира, уточнили в пресс-службе. В труппе шоу работают 100 человек из 20 стран.
Музыка на всех выступлениях исполняется вживую группой из семи музыкантов. Вместе с шоу перевозится собственная сцена, реквизит, акробатическое, световое, звуковое оборудование, свой тренажерный зал, более тысячи элементов костюмов и даже собственные стиральные машины.
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