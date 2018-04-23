Ещё
Кассовые сборы США: «Тихое место» вернуло себе лидерство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кассовые сборы США: «Тихое место» вернуло себе лидерство 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: KinoNews.ru
На третьей неделе проката ужастик Джона Красински снова возглавил прокат США, собрав за уик-энд $ 22 миллиона. Фильм «Тихое место», производственный бюджет которого составил всего $ 17 млн, аккуратно снижается на 30% в неделю, на сегодня выручил уже $ 132,4 миллиона и вот-вот догонит «Сплит» в списке самых кассовых хорроров. А есть еще международный рынок, где картина дополнительно собрала $ 75 млн  «Рэмпейдж» завалился сильнее, но все равно аккуратно — минус 41%, $ 21 миллион за второй уик-энд и $ 66,6 млн подытога. Но производственный бюджет в $ 120 млн будет спасен мировым прокатом, где огромные зверушки и Дуэйн Джонсон собрали уже $ 216 млн  На третьем месте устроилась «Красотка на всю голову», в которой Эми Шумер наконец поняла, что она фантастически хороша. А на четвертом второй новичок недели — ремейк «Суперполицейские 2», который зрители ждали с 2001 года.
Триллеру «Траффик» дались только $ 3,9 миллиона, но этого хватило, чтобы обойти «Остров собак» и заскочить в топ-10.
Предварительные данные о топ-10 американского бокс-офиса за период с 20 по 22 апреля 2018 года выглядят так:
Тихое место — $ 22 млн (третья неделя)
Рэмпейдж — $ 21 млн (вторая неделя)
Красотка на всю голову — $ 16,2 млн (первая неделя)
Суперполицейские 2 — 14,7 млн (первая неделя)
Правда или действие — 7,9 млн (вторая неделя)
Первому игроку приготовиться — $ 7,5 млн (четвертая неделя)
Секса не будет! — $ 7 (третья неделя)
Черная Пантера — $ 4,6 млн (десятая неделя)
Траффик — 3,4 млн (первая неделя)
Остров собак — $ 3,4 млн (пятая неделя)
На этой неделе в прокат США выходят «Мстители: Война бесконечности».
По материалам: boxofficemojo.com
Ivi.ru: последние новости
Открытие ММКФ: красная дорожка фестиваля 12 фильмов, которые нужно посмотреть всем, кто без ума от Тима Бертона Встречайте тизер нового сериала HBO «Острые предметы»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение