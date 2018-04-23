Кассовые сборы США: «Тихое место» вернуло себе лидерство

На третьей неделе проката ужастик Джона Красински снова возглавил прокат США, собрав за уик-энд $ 22 миллиона. Фильм «Тихое место», производственный бюджет которого составил всего $ 17 млн, аккуратно снижается на 30% в неделю, на сегодня выручил уже $ 132,4 миллиона и вот-вот догонит «Сплит» в списке самых кассовых хорроров. А есть еще международный рынок, где картина дополнительно собрала $ 75 млн «Рэмпейдж» завалился сильнее, но все равно аккуратно — минус 41%, $ 21 миллион за второй уик-энд и $ 66,6 млн подытога. Но производственный бюджет в $ 120 млн будет спасен мировым прокатом, где огромные зверушки и Дуэйн Джонсон собрали уже $ 216 млн На третьем месте устроилась «Красотка на всю голову», в которой Эми Шумер наконец поняла, что она фантастически хороша. А на четвертом второй новичок недели — ремейк «Суперполицейские 2», который зрители ждали с 2001 года.

Триллеру «Траффик» дались только $ 3,9 миллиона, но этого хватило, чтобы обойти «Остров собак» и заскочить в топ-10.

Предварительные данные о топ-10 американского бокс-офиса за период с 20 по 22 апреля 2018 года выглядят так:

Тихое место — $ 22 млн (третья неделя)

Рэмпейдж — $ 21 млн (вторая неделя)

Красотка на всю голову — $ 16,2 млн (первая неделя)

Суперполицейские 2 — 14,7 млн (первая неделя)

Правда или действие — 7,9 млн (вторая неделя)

Первому игроку приготовиться — $ 7,5 млн (четвертая неделя)

Секса не будет! — $ 7 (третья неделя)

Черная Пантера — $ 4,6 млн (десятая неделя)

Траффик — 3,4 млн (первая неделя)

Остров собак — $ 3,4 млн (пятая неделя)

На этой неделе в прокат США выходят «Мстители: Война бесконечности».

По материалам: boxofficemojo.com