«Динамо» — 95. Неизвестные подробности «матча смерти»

Спортивное сообщество «Динамо» на днях отметило 95-летие. Родилось «Динамо» 18 апреля 1923 года. Лозунг — «Сила в движении». Отсюда и название. В переводе с греческого «дина» означает «сила». Первоначально это была, по сути, военно-политическая организация. В первые годы ее даже возглавлял председатель ГПУ НКВД, революционер Феликс Дзержинский . Задача была простой — пропаганда здорового образа жизни. Однако получилось больше. Именно «динамовцы» принесли Советскому Союзу и России около трех тысяч наград первой пробы на чемпионатах мира и почти 400 олимпийских золотых медалей. Первой была конькобежка Мария Исакова. В 1948 году она завоевала золото на международных соревнованиях. Сегодня «Динамо» — множество видов спорта и тысячи людей.

«Я чувствую, что сине-белый — цвет моего детства, да и вообще всей жизни. У меня в гардеробе нет красных вещей, ни у жены, ни у детей, ни у кого. У нас буква «Д», символ «Динамо» уже не на майке, он где-то внутри, в сердце отпечаталось уже на всю жизнь», — говорит директор футбольной академии «Динамо» имени Яшина Александр Кузнецов

«Динамо» мне дало все: и дорогу в жизнь, и воспитание — и как спортсмена, и как человека. И тренеры, которые меня воспитывали, это поколение целое. Поэтому, конечно, если это мой родной дом, где мне хорошо, и я получаю от этой работы, от своей профессии огромное удовольствие. Благодарен обществу, клубу за то, что они мне дали эту возможность — вырасти в человека и игрока», — говорит хоккеист, нападающий «Динамо», трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко

«Сила в движении — это самое главное. Не останавливаться на достигнутом. Не почивать на лаврах. Но самое главное -дисциплина. Готовность служения под присягой, служения своему виду спорта. В этом основная составляющая, основной секрет, жизнеспособность динамовского лозунга», — говорит заслуженный мастер спорта СССР Александр Карелин . Были в истории «Динамо» и трагические моменты. Один из них — «Матч смерти». 1942 год. Киев, оккупированный нацистами. Игра, которая оказалась для советских футболистов роковой. Материал — корреспондента «МИР 24» Анны Бажайкиной.

Через девять дней после освобождения Киева, в ноябре 1943 года, вышел очередной номер газеты «Известия» . Одна из статей о том, как город находился в оккупации. Здесь и о том, как разбомбили Крещатик и как гнали евреев к Бабьему яру. И совсем небольшой абзац о футболистах «Динамо». «Спортсмены долгое время спасались от немцев. Надо было жить и спасаться от голода. Их заставили асфальтировать улицу перед домом гестапо. А когда работа была закончена, всех юношей расстреляли», — говорилось в нем. Вот в целом и вся информация. И здесь ни слова о том самом поединке, который позже назвали «Матчем смерти».

Этот период из истории киевской команды много раз брали за основу книг и фильмов. Футболистам «Динамо» пришлось играть в оккупированном городе.

«Немцы проводили массовые расстрелы. За любую провинность — расстрел», — говорит историк, публицист Александр Широкорад

Часть «Динамо» в плену. Вместе с тем немецкое командование пыталось создать иллюзию мирной жизни, усыпить бдительность и расположить к себе.

«Не было ни малейшей информации о происходящем на фронте, тем более на фронте происходили разные вещи. Однако имитацию нормальной, мирной жизни немцы должны были изобразить. Уже были открыты рестораны, работали предприятия», — говорит продюсер фильма «Матч» Илья Неретин

Дошла очередь и до спорта. Ради такого дела футболистов выпустили из концлагерей. Часть «динамовцев» устроилась работать на хлебозавод. Новую команду «Старт» собрали на базе «Динамо» и начали серию игр. На поле им не было равных. Обыграли украинских националистов, венгров. Пришла очередь главных соперников — немецкой команды «Флакельф», о которой говорили «11 зениток». В состав входили летчики и зенитчики лучших частей ВВС Германии. Курировал футболистов Герман Геринг , правая рука Гитлера.

Герой Сергея Безрукова в фильме «Матч» — прототип Николая Трусевича, вратаря киевского «Динамо». 9 августа 1942 года на стадион пришли две тысячи болельщиков. Немцы гаркнули: «Хайль», советский «Старт» язвительно: «Физкульт-привет». Киевские футболисты даже под угрозой смерти не могли подвести ни болельщиков, ни страну. Даже форму в тот день надели красную. Результат матча — 5:3 в пользу «Старта».

«Если бы нам не удалась линия человеческих судеб, но удалась бы документальная реставрация этих игр, я считал бы, что мы не выполнили задачу. Гораздо важнее для меня было показать силу духа этих ребят, силу возможностей, самоотверженность во время игры», — говорит режиссер фильма «Матч» Андрей Малюков

«Команда «Старт» не получала доппайков. Плохо питались, массажистов и врачей не было. У немцев были свои массажисты, врачи», — говорит историк Широкорад.

Через девять дней после победы на поле за футболистами приехали на работу, на хлебозавод, некоторых забрали из дома. Арестовали. По одной из версий, германскому командованию поступил донос: «динамовцы» — сотрудники НКВД. Хотя никакого секрета в этом не было. Команду действительно набирали на базе комиссариата внутренних дел. Офицером был лишь один футболист — Николай Коротких. У него нашли фотографию, где он в форме майора. Его запытали до смерти. Еще восьмерых сначала месяц держали в одиночных камерах, затем перевели в Сырецкий концлагерь. Среди них был и вратарь Трусевич.

«Им приказали асфальтировать двор у здания гестапо. Родственники узнали об этом, приготовили свертки с едой и положили невдалеке. Собака начальника лагеря унюхала запах съестного, начала теребить пакеты. Охрана уложила всех на землю лицом вниз, и каждого третьего расстреляли. Коля Трусевич не попал в роковые третьи — он просто приподнялся на локте посмотреть, не миновала ли его беда, и получил пулю в затылок», — говорит ветеран дубля «Динамо» Владимир Ногачевский. ? какой-то странный снх Фигуры четырех футболистов до сих пор есть на стадионе «Динамо» в Киеве. Там установили памятник — гранитную скалу с горельефом. Спустя 23 года после игры «Старта» с «Флакельфом» погибших футболистов посмертно наградили медалями «За отвагу». Тех, кто выжил, — «За боевые заслуги». Победу на футбольном поле приравняли к подвигу на поле боя.

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