Станислав Морозов. Штрихи сквозь детство

В первом же зале внимание посетителей сразу приковывает к себе эскиз декораций к «Темным аллеям» Ивана Бунина , выполненный на контрастном черном фоне. Представленная работа включает в себя план сцены, план зрительного зала, список реквизита к каждой сцене, наброски костюмов, описания мебели, обозначение выхода актеров. Это не просто эскиз декорации — это схема всего спектакля целиком.

Второй и третий залы также посвящены оформлению спектаклей. Интересен эскиз декораций к «Калигуле» А. Камю: восемь частей включены в черную рамку, производя эффект самостоятельной работы, концептуальной и оригинально построенной. Отдельного упоминания заслуживает эскиз декорации к «Доктору Фаусту» Кристофера Марло . Подробный и детальный эскиз акцентирует внимание на механизме круга-Земли, который по ходу спектакля постоянно меняет свое положение, внизу же эскиза Станислав Федорович дает подробные указания к происходящему на сцене и взаимодействию его с кругом. Сами положения круга прорисованы по нескольку раз, представляя работу очень наглядной и понятной даже далекому от искусства сценографии человеку. Фрагмент экспозиции. Фото: gctm.ru Интересен также представленный на выставке эскиз к «Буре» Уильяма Шекспира . Глухой черный фон оттеняет обилие мелкого реквизита на самой сцене, оформленной, будто между кормой и носом разрушенного корабля. Эскиз выполнен карандашом, в большей степени похож на рабочий набросок, что отличает его от обычно выверенных и подробных работ Морозова.

Эскиз декораций к «Чуме на оба ваши дома» Григория Горина выполнен в двух вариантах: графике и цвете. Оформление сцены соединяет в себе важные детали: подвесной мост, обломки античных колонн, памятник и брошенную телегу, кулисы задекорированы под подписанные входы в два враждующих дома — «Капулетти» и «Монтекки».

Декорации к «Пиковой даме» А. Пушкина привлекают своей монументальностью — сломанная перспектива, нагромождение разных архитектурных стилей, скульптурные изображения льва и Кроноса, в центре всего этого фигурка графини в кресле, темная относительно окружающей ее архитектуры.

Часть экспозиции, представленная преимущественно в третьем зале, посвящена оформлению телепередач, телеспектаклей и работам в смешанной технике. Колоритно смотрится «Бумажная архитектура» — урбанистический контрастный пейзаж, в центре которого расположена башня в кричащей расцветке, резко выделяющаяся красным цветом на фоне зеленоватого ночного неба, прошитого лучами прожекторов. Фрагмент экспозиции. Фото: gctm.ru В форме эскиза декорации выполнена «Сценографическая композиция на неустойчивые равновесия». Весы в окружении лестниц, гирь и текстовых заметок залиты цветом так, что внутри форм проступает яркий летний пейзаж — одинокое дерево, стоящее посреди зеленого луга под ярко-голубым небом и слоисто-кучевыми облаками.

В последнем зале можно увидеть две оформленные Морозовым афиши — «Великолепный рогоносец» и «Пиковая дама». Последняя выполнена особенно стильно: Станислав Федорович помещает самый известный из автопортретов поэта на черный фон, внутри бакенбарда проступает графический пейзаж ночного Петербурга, а вместо зрачка у Пушкина — золотой значок масти пик.

Филигранные графические пейзажи и натюрморты, созданные одной только тушью, поражают детальностью прорисовки, выверенной точностью штрихов и иллюзией объема. Все пейзажи изображают лес: стволы деревьев, переплетения множества веток, травы и растения, солнечные пятна, пробивающиеся сквозь листву и скользящие по поверхности стволов и земле. Черно-белые изображения, нарисованные одними лишь штрихами, дышат, переливаются бликами света и создают ощущение ностальгии, даже тоски по безвозвратно ушедшему прошлому. Сочетание черной туши и белой бумаги превращается в иллюзию серого цвета, которого на самом деле нет. Это придает рисункам призрачность и неуловимость.

Практически в каждом из пейзажей на переднем плане выделяется изображение человека: на «Прогулке», «Отдыхе» это ребенок; на «Ожидании» — скопированное фото ребенка, несоразмерно крупное относительно деревьев; на «Анришке» — пес. И только работу «Просвет» автор оставляет полностью пейзажной, фокусируя внимание на виднеющемся сквозь лес куске совершенно белого неба, залитом солнцем поле и куполах церкви на самом горизонте.

Медитативная созерцательность графики Станислава Морозова оставляет сильное впечатление. Это те картины, перед которыми хочется остановиться, всмотреться в каждый штрих, поймать заложенное в них ощущение. Тщательная проработка всех деталей и особый ритм штрихов создают иллюзию реальности, почти фотографичности. На натюрмортах художник скрупулезно прорисовывает каждый изгиб, каждую трещинку, передавая саму текстуру изображаемых предметов.

Выставка «Станислав Морозов. Штрихи сквозь детство» открыта до 13 мая.