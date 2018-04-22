Под Волгоградом тысяча трезвых горожан встала на ходули 

Под Волгоградом больше тысячи горожан встретили трезвый выходной. Участники традиционной акции встали на ходули, прошли по веревочной тропе и покатались на лошадях.
— «День трезвости» проходит два раза в год — осенью и весной. Мы специально собрали всех горожан до майских праздников: тем, кто соскучился по активному отдыху на природе, необязательно ждать длинных выходных, — рассказывает организатор акции Анна Аксёнова. — Все гости бесплатного праздника могут приготовить шашлык и посидеть кампанией в оборудованных беседках. С детьми весь день работают аниматоры в образе героев фильма «Пираты Карибского моря», приготовившие насыщенную программу квестов, конкурсов и других испытаний. В постоянном режиме работают батуты, туристическая верёвочная тропа, интерактивные площадки «Энгри бёрдс», «крестики-нолики», фото-зона. В этом году гости нашего трезвого фестиваля встанут на ходули, посмотрят на роботов и покатаются на лошадях.
По мнению волгоградцев, заменить отдыха в компании трезвенников не смогут ни прогулки по городу, ни выезды на турбазу.
— Мы живём в заполотновской части Центрального района Волгограда. Парков и зелёных зон практически нет. По разбитым дорогам во дворах постоянно медленно плетутся автомобили, поднимая пыль, — делится волгоградец Александр Якушев. — С маленьким ребёнком даже погулять негде. А на «Дне трезвости» мы с друзьями можем спокойно посидеть или «размять кости» игрой в волейбол, пока дети прыгают на батутах или под присмотром аниматоров, — говорит волгоградцец. — Обычный отдых на турбазе тоже немного не то. Как правило, туда приезжают компании молодёжи, чтобы выпить и пошуметь. А детям этого видеть не нужно.