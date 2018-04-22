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«Настоящие модели!»: британец фотографирует мышей необычным способом
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«Настоящие модели!»: британец фотографирует мышей необычным способом 

Eva.ru 6 минут назад
Фото: Eva.ru
Сеть заполонили снимки британского фотографа, который выбрал в качестве моделей представителей мира животных, а именно маленьких мышек, которые вызывают у интернет-пользователей умилительные эмоции. Мужчина фотографирует грызунов в тюльпанах, что поклонники его творчества считают довольно необычным.
Просторы интернета покорили эти мышата, которые, как настоящие модели, выглядывают из-под лепестков тюльпанов. Маленькие животные умело позируют перед объективом и вызывают у публики только приятные эмоции. Даже те, кто безумно боится грызунов, не смогли пройти мимо такого зрелища и не поставить «палец вверх». Ребята отлично справились с задачей и заслуженно получили симпатии тысяч пользователей сети.
Фотограф Майлз Герберт любит снимать всех животных, но именно эти работы завоевали наибольшую любовь. Мужчина рассказал, что снимает мышат в студии и никогда не ловит их, заставляя насильно позировать перед камерой. Чтобы зверьки чувствовали себя комфортно, Майлз старается не трогать их и просто ловит момент.
Глядя на эти произведения искусства, можно сказать, что мышата действительно профессиональные фотомодели. Им нравится возиться в тюльпанах, поэтому процесс съемки приносит им удовольствие, так же, как и самому фотографу. Почитатели таланта Герберта обожают серию фотографий с мышками и просят его больше радовать их этими чудесными существами. «Настоящие модели!» «Боже, у меня мурашки!» «Это такое чудо.. Господи, как хочется затискать!» «Малыши, такие зайки»
Не меньшую популярность в сети получил пёс из Японии. Его необычные уши привлекают много интернет-пользователей, которые с удовольствием подписываются на его страницу и наблюдают за его жизнью.
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