«Настоящие модели!»: британец фотографирует мышей необычным способом

Сеть заполонили снимки британского фотографа, который выбрал в качестве моделей представителей мира животных, а именно маленьких мышек, которые вызывают у интернет-пользователей умилительные эмоции. Мужчина фотографирует грызунов в тюльпанах, что поклонники его творчества считают довольно необычным.

Просторы интернета покорили эти мышата, которые, как настоящие модели, выглядывают из-под лепестков тюльпанов. Маленькие животные умело позируют перед объективом и вызывают у публики только приятные эмоции. Даже те, кто безумно боится грызунов, не смогли пройти мимо такого зрелища и не поставить «палец вверх». Ребята отлично справились с задачей и заслуженно получили симпатии тысяч пользователей сети.

Фотограф Майлз Герберт любит снимать всех животных, но именно эти работы завоевали наибольшую любовь. Мужчина рассказал, что снимает мышат в студии и никогда не ловит их, заставляя насильно позировать перед камерой. Чтобы зверьки чувствовали себя комфортно, Майлз старается не трогать их и просто ловит момент.

Глядя на эти произведения искусства, можно сказать, что мышата действительно профессиональные фотомодели. Им нравится возиться в тюльпанах, поэтому процесс съемки приносит им удовольствие, так же, как и самому фотографу. Почитатели таланта Герберта обожают серию фотографий с мышками и просят его больше радовать их этими чудесными существами. «Настоящие модели!» «Боже, у меня мурашки!» «Это такое чудо.. Господи, как хочется затискать!» «Малыши, такие зайки»

Не меньшую популярность в сети получил пёс из Японии. Его необычные уши привлекают много интернет-пользователей, которые с удовольствием подписываются на его страницу и наблюдают за его жизнью.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!