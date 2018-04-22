Слоненок несколько часов «будил» умершую мать

В Индии 40‐летняя слониха упала со скалы, слоненок до последнего пытался «разбудить маму», передает телеканал «360».

История произошла в заповеднике Раджаджи в северной части Индии. Слоненок несколько часов пытался «разбудить» мать, которая сорвалась со скалы и застряла в дереве.

На место инцидента отправили спасательную команду чтобы забрать слоненка, однако детеныш продолжал ходить и прыгать по матери, отбиваясь от людей. Его стащили, обвязав ноги веревкой, в грузовик и отвезли в специальный лагерь. В спасательной операции участвовали два дрессированных слона по имени Радги и Радха.

По словам директора лагеря, малыша усыновила одна из слоних, которая участвовала в операции по спасению малыша и ему, похоже, нравится его новая мама.