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Слоненок несколько часов «будил» умершую мать
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Слоненок несколько часов «будил» умершую мать 

Газета.Ru 2 часа назад
В Индии 40‐летняя слониха упала со скалы, слоненок до последнего пытался «разбудить маму», передает телеканал «360».
История произошла в заповеднике Раджаджи в северной части Индии. Слоненок несколько часов пытался «разбудить» мать, которая сорвалась со скалы и застряла в дереве.
На место инцидента отправили спасательную команду чтобы забрать слоненка, однако детеныш продолжал ходить и прыгать по матери, отбиваясь от людей. Его стащили, обвязав ноги веревкой, в грузовик и отвезли в специальный лагерь. В спасательной операции участвовали два дрессированных слона по имени Радги и Радха.
По словам директора лагеря, малыша усыновила одна из слоних, которая участвовала в операции по спасению малыша и ему, похоже, нравится его новая мама.
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