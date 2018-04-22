Десятый юбилейный форум «АТОМЭКСПО» пройдет в Сочи 

Об этом сообщил глава «Росатома», выступая перед коллегами-атомщиками на конференции во Франции. «Думаю, есть все основания рассматривать Сочи как „Атомный Давос“, — заметил Алексей Лихачев, пригласил к сотрудничеству и напомнил, что „только совместными усилиями можно убедить общественность в больших возможностях ядерной энергетики, ее исключительной важности для решения задач, стоящих перед человечеством“. Напомним, что ежегодные форумы „АТОМЭКСПО“ проводились до этого на выставочных площадках Москвы (на снимке — „АТОМЭКСПО-2017 в Гостином дворе) и Петербурге. А десятый, юбилейный, решили провести в Главном медиацентре Сочи — под девизом „Глобальное партнерство — общий успех“.