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Десятый юбилейный форум «АТОМЭКСПО» пройдет в Сочи
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Десятый юбилейный форум «АТОМЭКСПО» пройдет в Сочи 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщил глава «Росатома», выступая перед коллегами-атомщиками на конференции во Франции. «Думаю, есть все основания рассматривать Сочи как „Атомный Давос“, — заметил Алексей Лихачев, пригласил к сотрудничеству и напомнил, что „только совместными усилиями можно убедить общественность в больших возможностях ядерной энергетики, ее исключительной важности для решения задач, стоящих перед человечеством“. Напомним, что ежегодные форумы „АТОМЭКСПО“ проводились до этого на выставочных площадках Москвы (на снимке — „АТОМЭКСПО-2017 в Гостином дворе) и Петербурге. А десятый, юбилейный, решили провести в Главном медиацентре Сочи — под девизом „Глобальное партнерство — общий успех“.
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