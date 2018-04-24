Около 40 тысяч оренбуржцев станцуют «Вальс Победы» под открытым небом

7 мая около 40 тысяч оренбуржцев станцуют в честь ветеранов «Вальс Победы».

Учащиеся общеобразовательных и профессиональных организаций одновременно будут танцевать во всех городах и райцентрах Оренбуржья. Впервые акция состоялась в мае 2015 года, с тех пор она проводится ежегодно.

В Оренбурге праздничный вальс исполнят на улице Советской. В акции примут участие учащиеся и педагоги школ, организаций среднего и высшего профессионального образования, кадеты и воспитанники Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства области. После танца оренбуржцы запустят в него голубые шары. На площади возле памятника В. П. Чкалову пройдет чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

Начало «Вальса Победы» в 11.00.