Юных танцоров и музыкантов закружил «Вальс Победы»

В субботу, 21 апреля, в Музее Победы на Поклонной горе прошел отборочный тур Международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы — 2018».

Фестиваль «Вальс Победы» в этом году проводится уже в девятый раз. Главная цель конкурса — не просто определить, кто лучше танцует и поет, но воспитывать в подрастающем поколении уважение к истории своей страны.

— На нашем фестивале мы даем возможность выступить не только явно сильным коллективам, — рассказала представитель оргкомитета «Вальса Победы» певица Ольга Сердцева. — Я считаю, что желание исполнять песни военных лет необходимо поддерживать, ведь это значительная часть нашей истории и культуры.

В мероприятии традиционно принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от 5 лет. Президент фестиваля — заслуженный артист России Феликс Цари кати.

— Очень приятно, что есть такой фестиваль, потому что наши дети должны знать песни военных лет, их историю, — считает он. — Как бы сейчас ни пытались переписать историю, мы должны держаться и передавать память о подвигах нашим детям.

По словам артиста, дети даже в самом юном возрасте способны прочувствовать всю трагедию Великой Отечественной войны и понять ее значение для страны. Например, один из коллективов для своего выступления подготовил видеоряд с кадрами из военной кинохроники.

Несмотря на патриотическую направленность конкурса, размягчить сердце жюри не получится — вокальные, хореографические и артистические данные оцениваются беспристрастно. Ведь в финал должны пройти лучшие.

— Конечно, певцами станет лишь малая часть этих детей, — добавил Царикати. — Но этот конкурс останется в их сердцах навсегда. Они никогда не забудут «Вальс Победы» и Поклонную гору.

Артист выразил надежду на то, что фестиваль будет продолжаться еще долгие годы.

В мероприятии приняли участие артисты из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также иностранные коллективы. В этом году лучшими в вокальной номинации стали 17-летняя москвичка Мария Сальникова и студент Московского государственного института культуры Илья Жалнин, награды за хореографические номера получили ученики школы № 1573 г. Москвы. Они и другие финалисты фестиваля выступят на гала-концерте, который пройдет 8 мая в Музее Победы.

По наблюдениям организаторов фестиваля, уровень участников каждый год растет.

Этому способствует очень строгое судейство: председателем жюри в этом году стала доцент Высшей школы музыки им. А. Шнитке Надежда Илларионова, а один из членов жюри — полуфиналист проекта «Голос. Дети» Андрей Клубань.

— Дети часто сильно волнуются, выступая перед такой представительной комиссией, — отметила Ольга Сердцева. — И даже те, чьи умения объективно находятся на очень высоком уровне, из-за этого часто проваливают выступления. Мы это понимаем и по возможности стараемся идти навстречу юным артистам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Рогова-Конопельчева, организатор фестиваля:

— В этом году мы первый раз провели свое мероприятие на Поклонной горе. Это знаковое место не только для москвичей, но и для всех граждан нашей страны. Надеюсь, что это станет традицией. Ведь фестиваль не просто так получил свое название. Вальс — это танец почти народный, его знают и танцуют везде, особенно в нашей стране. И победа в Великой Отечественной войне тоже касается каждого.