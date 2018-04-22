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Звучала скрипка Страдивари
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Звучала скрипка Страдивари 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В итальянском посольстве выставочный проект «Миф Страдивари» завершился концертом на скрипках знаменитых мастеров.
И причудливый изыск, и певучесть, и вдруг дерзкое стаккато — все выдержали эти пришельцы из далеких инопланетных миров: Джузеппе Гварнери, Санто Серафина, Антонио Страдивари. Только дух у слушателей перехватывало, как во время акробатического этюда без страховки под куполом цирка. Чем выше нота, тем дольше оцепенение.
— Эту скрипку Антонио Страдивари сделал в 1736 году, за год до своей смерти. Удивительный инструмент! — сообщил музыкант Павел Седов.
Все 15 экспонатов проекта «Миф Страдивари» не имеют аналогов в мире.
Посол Италии Паскуале Терраччано сказал:
— В каждую из этих скрипок заложен кусочек души ее мастера. Специалисты из Кремоны согласились помочь в реставрации российских коллекционных экземпляров. Скрипка мастера Санто Серафина 1749 года уже вернулась к нам. Еще десятки бесценных экспонатов из Российского национального музея музыки ждут своего второго рождения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства Российской Федерации:
— Мы ищем точки соприкосновения в разных сферах. Этот проект имеет большое значение для всего мира. И он получил одобрение Владимира Владимировича Путина. Важно, чтобы открылась дорога для специалистов наших обеих стран, чтобы они смогли помочь сохранить уникальные инструменты для будущих поколений. Это очень важное событие в развитии российско-итальянских отношений.
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