Звучала скрипка Страдивари

В итальянском посольстве выставочный проект «Миф Страдивари» завершился концертом на скрипках знаменитых мастеров.

И причудливый изыск, и певучесть, и вдруг дерзкое стаккато — все выдержали эти пришельцы из далеких инопланетных миров: Джузеппе Гварнери, Санто Серафина, Антонио Страдивари . Только дух у слушателей перехватывало, как во время акробатического этюда без страховки под куполом цирка. Чем выше нота, тем дольше оцепенение.

— Эту скрипку Антонио Страдивари сделал в 1736 году, за год до своей смерти. Удивительный инструмент! — сообщил музыкант Павел Седов

Все 15 экспонатов проекта «Миф Страдивари» не имеют аналогов в мире.

Посол Италии Паскуале Терраччано сказал:

— В каждую из этих скрипок заложен кусочек души ее мастера. Специалисты из Кремоны согласились помочь в реставрации российских коллекционных экземпляров. Скрипка мастера Санто Серафина 1749 года уже вернулась к нам. Еще десятки бесценных экспонатов из Российского национального музея музыки ждут своего второго рождения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ