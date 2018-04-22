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Берегите пятки
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Берегите пятки 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Очень любопытная картина складывается, если отвлечься от «общественного мнения» и проанализировать телестатистику. Цифры-то нередко говорят совсем не то, что мы думаем по тому или иному поводу.
Вот, скажем, как вы думаете, кто из наших телемонстров мог бы претендовать на лидерство в номинации «Гуманитарные программы»? Если бы спросили меня, я бы, не задумываясь, ответила: конечно, «Россия К». Кто же еще, там сплошная гуманитарность и музыка, душа поет. Но на неделе по 15 апреля включительно, по информации компании Mediascope, лидером в этой номинации стал канал… НТВ. Четырежды за неделю он выбивался в лидеры — то с «Чудом техники с Сергеем Малоземовым», то с «Главной дорогой» и «Первой передачей», то с «Уроками русского с Захаром Прилепиным». Трижды лидером становился Первый канал: наверх его выталкивали «Жить здорово», «Контрольная закупка» и «Непутевые заметки». Симптоматично: пару лет назад невозможно себе представить сколь-нибудь значимое присутствие НТВ в категории таких передач… Тенденция?
А еще один тренд — берем только цифры! — небезуспешная попытка канала РЕН ТВ оттоптать пятки бесспорным лидерам. Первый в документалистике всегда был выше всех похвал (браво, кстати, за фильм о Панине!), но РЕН тихой сапой также три раза теперь взлетал вверх на своих страшилках, внимательно отслеживая «хитовые» темы и попадая поэтому в десятку. Не наука ли другим этот пример…
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