Берегите пятки

Очень любопытная картина складывается, если отвлечься от «общественного мнения» и проанализировать телестатистику. Цифры-то нередко говорят совсем не то, что мы думаем по тому или иному поводу.

Вот, скажем, как вы думаете, кто из наших телемонстров мог бы претендовать на лидерство в номинации «Гуманитарные программы»? Если бы спросили меня, я бы, не задумываясь, ответила: конечно, «Россия К». Кто же еще, там сплошная гуманитарность и музыка, душа поет. Но на неделе по 15 апреля включительно, по информации компании Mediascope, лидером в этой номинации стал канал… НТВ . Четырежды за неделю он выбивался в лидеры — то с «Чудом техники с Сергеем Малоземовым », то с «Главной дорогой» и «Первой передачей», то с «Уроками русского с Захаром Прилепиным». Трижды лидером становился Первый канал: наверх его выталкивали «Жить здорово», «Контрольная закупка» и «Непутевые заметки». Симптоматично: пару лет назад невозможно себе представить сколь-нибудь значимое присутствие НТВ в категории таких передач… Тенденция?