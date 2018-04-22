Роспотребнадзор назовет опасные товары

В середине апреля делегация Роспотребнадзора приняла участие в заседании Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по безопасности потребительской продукции, которое прошло в Париже. Именно эта организация проводит в разных странах мира просветительские кампании для населения, в ходе которых людям популярно через СМИ рассказывают, какие товары лучше не покупать, чтобы не нанести вред своему здоровью и здоровью своих близких. А таких товаров — множество. И продаются они в основном через интернет-магазины и агрегаторы. Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, наиболее часто в интернет-магазинах продаются некачественные батареи для телефонов, детские игрушки, в том числе спиннеры, кухонные печи и мебель. В некоторых случаях возможно купить даже запрещенные товары, например, сильные малогабаритные магниты. Они используются в детских игрушках. Необъяснимо, но факт: некоторые родители целенаправленно покупают такие игрушки своим детям. В результате в России были случаи, когда дети проглатывали магнитные шарики и извлечь их можно было только с помощью операции. Среди других примеров — содержание химических веществ, вызывающих аллергию, в одежде или опасность взрыва электроники при использовании поддельных батареек. ОЭСР в свое время провела исследование, в котором участвовали 693 товара. 68 процентов из них оказались запрещенными или отозванными.

Потенциально опасные товары чаще всего продаются у заграничных онлайн-продавцов

В Австралии с этим борются при помощи высоких штрафов. Например, за продажу легковоспламеняющихся детских пижам был выписан штраф в 780 тысяч долларов. Во Франции, Германии и США созданы органы исполнительной власти, чья функция — это контроль безопасности продаваемых товаров. Один из эффективных примеров — сотрудничество канадской организации Health Canada и таможенной службы , подразумевающее общий доступ к информации об импортируемых товарах, совместных инспекциях, а также запрет отгрузок сомнительных товаров. Сервис Alibaba.com сам распространяет информацию о запрещенных и отозванных продуктах и контролирует ограничение их продажи.

В России интернет-торговля только набирает обороты, как и количество жалоб на нее. И чаще всего люди жалуются, что невозможно узнать информацию о настоящем продавце товара или услуги, нереально вернуть товар, в том числе и ненадлежащего качества.