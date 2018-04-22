Авторы «Майора Грома» использовали акцию Павла Дурова, чтобы объявить дату релиза фильма «Чумной доктор»

Картина выйдет в прокат в октябре 2019 года.

22 апреля создатель Telegram Павел Дуров объявил всероссийскую акцию против блокировки мессенджера в России. Он предложил пользователям сети в 19:00 по московскому времени выпустить из окон своих домов бумажные самолётики (именно они изображены на иконке приложения).

Судя по всему, идея пришла Дурову после предыдущих акций в поддержку мессенджера. Например, 16 апреля у здания ФСБ на Лубянке в Москве также запускали бумажные самолётики — тогда за административные правонарушения власти задержали Марию Алёхину из Pussy Riot и Дмитрия Энтео

Примечательно, что синхронный запуск самолётиков будет и в сюжете грядущего фильма «Майор Гром» по мотивам комиксов издательства Bubble. Эта сцена стала центральной в первом тизере картины.

На необычное совпадение обратили внимание и сами представители Bubble. Они не обвиняли Дурова в краже идеи, ограничившись многозначительным «Экхем».

Судя по всему, история с самолётиками не пришлась по душе Араму Габрелянову — основателю Life.ru и отцу Артёма Габрелянова, главы издательства Bubble.

22 апреля в своём твиттере он поделился ссылкой на только что опубликованный текст «Лайфа», где Павла Дурова сравнивают с Чумным доктором из «Майора Грома».

В колонке, которую Габрелянов назвал «всей правдой», утверждается, что Павел Дуров всю жизнь занимается исключительно кражей чужих идей — сначала Facebook, потом WhatsApp, потом «Чумной доктор».

Почти год назад вышел тизер комикса «Майор Гром. Чумной доктор» — отечественного комикса про борьбу питерского мента с богатым маньяком, устраивавшим суды Линча в городе. Так вот, этот самый маньяк в том тизере точно так же призывал молодёжь выпускать из окон бумажные самолётики в качестве акта гражданского протеста. Идея просто один в один.

И мне не кажется это случайным. Павел Дуров, каким бы гениальным его не считали, а гении часто бывают безумными в обыденном медицинском понимании этого слова, по сути является героем кинематографа — свихнувшийся на собственном «величии» маньяк, считающий, что он реально управляет массами людей и их мыслями.

Дуров, чумной ты наш дурачок, пойми главное — забывают вообще всех. Нет больше никакого Yahoo , никто не вспоминает про Blackberry, всем плевать на aport.ru. Когда мессенджера Telegram не станет — а ты делаешь всё для того, чтобы его не стало — забудут и его, и тебя, причём очень скоро. Ты всего лишь один из сервисов, причём достаточно токсичный, и поэтому тебя уже сторонятся.

Судя по профилю автора колонки, Виктора Логинова , на «Лайфе» он в последнее время активно критикует Дурова и Telegram и поддерживает позицию властей. У него есть тексты с заголовками «Пора быть готовым забыть Telegram», «Краденая кобыла, или Почему Павел Дуров переоценивает Telegram» и «Зачем врёт Паша?».

Эти обвинения от Арама Габрелянова и его медиа выглядят особенно странно, ведь, по словам самих авторов комикса, в основу персонажа Чумного доктора лёг именно Павел Дуров. По сюжету, Сергей Разумовский, он же Доктор, создал социальную сеть «Вместе». Более того, создатели «Чумного доктора» надеялись снять Дурова в картине, хотя в таком контексте он уже вряд ли согласится.

Так или иначе, несмотря на критику со стороны старшего Габрелянова, издательство Bubble всё же воспользовалось ситуацией и приурочило к акции Павла Дурова анонс даты релиза фильма. «Вы сами всё видели», — написали они в официальном твиттере.

«Чумной доктор» — второй фильм по комиксам Bubble. Первая часть «Майора Грома» была получасовой короткометражкой об ограблении банка. Зрители и критики приняли её в целом тепло — на YouTube у неё более пяти миллионов просмотров и 133 тысячи лайков против 7,2 тысяч дизлайков.

#майоргром #кино