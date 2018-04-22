Изувеченному пьяным соседом северодвинцу Ване Крапивину помогут восстановиться в Испании

Врачи московской клиники Рошаля, где сейчас находится спасший мать от пьяного дебошира Иван Крапивин, планируют посадить ребенка в кресло, сейчас медики проводят обследование. Сколько на это времени — неизвестно, все зависит от отклика организма, говорят волонтёры фонда помощи «Диана», собирающие средства на реабилитацию Вани.

— В Москве мальчики (Иван и его старший брат Илья — прим.редакции) не одни, у них существенная поддержка. В ближайшее время врачи постараются выделить палату для того, чтобы братья вновь были рядом, — сообщают последние новости активисты «Дианы». Сейчас волонтёры ведут переговоры со СМИ. По их словам, журналисты программы « Андрей Малахов . Прямой Эфир», ранее выпустившие одну передачу, планировали провести второй эфир, но пока что ничего точно неизвестно. Провести сюжеты на федеральных каналах без присутствия мамы Вани — практически невозможно. Наталья Крапивина сдержала слово и проходит лечение в Москве, в этом помогает Андрей Малахов и его команда.

Ранее Крапивина-младшего прооперировали в Санкт-Петербурге. Операция по вживлению титановых пластин в черепную коробку мальчика прошла сложно: понадобилось два переливания крови. Сейчас ребенку потребуются интенсивные реабилитации. Фонд помощи «Диана» получил положительный ответ из клиники «Кирон» в Испании — там готовы работать с Ваней. 3 месяца реабилитации обойдутся 7 850 евро — по нынешнему курсу около 3 380 000 рублей. В заграничную больницу Ивана собираются отправить не ранее 10 июля, в ближайшее время будут оформляться загранпаспорта на Ваню и тех, кто будет его сопровождать.

Узнать подробнее, как помочь юному северодвинцу, можно в его группе помощи «ВКонтакте».