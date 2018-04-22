Изувеченному пьяным соседом северодвинцу Ване Крапивину помогут восстановиться в Испании 

Врачи московской клиники Рошаля, где сейчас находится спасший мать от пьяного дебошира Иван Крапивин, планируют посадить ребенка в кресло, сейчас медики проводят обследование. Сколько на это времени — неизвестно, все зависит от отклика организма, говорят волонтёры фонда помощи «Диана», собирающие средства на реабилитацию Вани.
— В Москве мальчики (Иван и его старший брат Илья — прим.редакции) не одни, у них существенная поддержка. В ближайшее время врачи постараются выделить палату для того, чтобы братья вновь были рядом, — сообщают последние новости активисты «Дианы». Сейчас волонтёры ведут переговоры со СМИ. По их словам, журналисты программы «Андрей Малахов. Прямой Эфир», ранее выпустившие одну передачу, планировали провести второй эфир, но пока что ничего точно неизвестно. Провести сюжеты на федеральных каналах без присутствия мамы Вани — практически невозможно. Наталья Крапивина сдержала слово и проходит лечение в Москве, в этом помогает Андрей Малахов и его команда.
Ранее Крапивина-младшего прооперировали в Санкт-Петербурге. Операция по вживлению титановых пластин в черепную коробку мальчика прошла сложно: понадобилось два переливания крови. Сейчас ребенку потребуются интенсивные реабилитации. Фонд помощи «Диана» получил положительный ответ из клиники «Кирон» в Испании — там готовы работать с Ваней. 3 месяца реабилитации обойдутся 7 850 евро — по нынешнему курсу около 3 380 000 рублей. В заграничную больницу Ивана собираются отправить не ранее 10 июля, в ближайшее время будут оформляться загранпаспорта на Ваню и тех, кто будет его сопровождать.
Узнать подробнее, как помочь юному северодвинцу, можно в его группе помощи «ВКонтакте».