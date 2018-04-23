Гости «Библионочи» в библиотеке № 178 занимались поисками капитана Гранта и учились повелевать стихиями

Библионочь-2018 в детской библиотеке № 178 — культурном центре им. Агнии Барто была организована в форме увлекательного квеста по мотивам знаменитого произведения Жюля Верна «В поисках капитана Гранта».

10 команд приняли участие в захватывающем приключении «В поисках капитана Гранта», в ходе которого им предстояло пройти сложный литературный маршрут, состоящий из пяти станций: «Ландия!Зеландия!», «Каюта № 6», «Матросы поневоле», «Кают-компания» и «Тайны моря».

На долю ребят выпали нелегкие испытания: им пришлось определять координаты по карте, ориентироваться по компасу, разбираться в такелаже, передавать сигналы с помощью флажковой и семафорной азбук, расшифровывать азбуку Морзе, вязать морские узлы, изучить фауну континентов, через которые проходил путь лорда Гленарвана и его спутников, уметь определить морских обитателей по описанию и даже танцевать шотландские танцы.

По общему мнению, это было потрясающе интересно.

Победителями в игре стали три команды: «Дункан», «Полосатый рейс» и «Вперед смотрящие».

Затем всех участников «Библионочи» ждала встреча с океанографом, конструктором подводных аппаратов и водолазом Сергеем Смолицким, мастер-классы «Повелители стихий» от «Эврика-Парк» (кстати, юные исследователи научились не только повелевать ветром, но и добывать золото в домашних условиях, а также знают теперь, как создать свое маленькое море!).

Ну а напоследок гости совершили увлекательное путешествие со знаменитым Синдбадом-мореходом и артистами кукольного театра «Домовой».