Уникальный ретропоезд домчал до Калача-на-Дону

«Воинский эшелон» с паровозом и пятью платформами с военной техникой домчался до станции Донской в Калаче-на-Дону.

— Самым увесистым визитером стал уникальный оживший 85-тонный паровоз Эр, — делится впечатлениями Олег Горбунов . — Он стал главной звездой социальных сетей. Другие звезды: легендарный танк Т-34, сокрушительная «Катюша» и стилизация вагона-теплушки. В Калаче побывали ценнейшие помощники победителей Второй мировой: танк Т-60, 85-мм пушка, дивизионная гаубица и гаубица-пушка.

На уникальном ретропоезде на станцию Калача-на-Дону приехали участники военно-исторического клуба «Пехотинец».

В субботу «Воинский эшелон» добежал до первой станции в Волжском. Как и в годы войны, эшелон встречали и провожали в дорогу с музыкой и цветами.

22 апреля — Донская, начало мероприятия в 10:00;

23 апреля — Иловля-1, начало мероприятия в 10:05;

24 апреля — Серебряково, начало мероприятия в 09:00;

24 апреля — Филоново, начало мероприятия в 15:00;

25 апреля — Алексиково, начало мероприятия в 10:00;

26 апреля — Урюпино, начало мероприятия в 10:00;

28 апреля — Аткарск, начало концерта в 10:00;

30 апреля — Сенная, начало концерта в 10:00;

4 мая — Саратов-1, начало концерта в 10:00;

6 мая — Петров Вал, начало концерта в 10:00 (мск);

6 мая — Камышин-1, начало мероприятия в 14:20;