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Уникальный ретропоезд домчал до Калача-на-Дону
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Уникальный ретропоезд домчал до Калача-на-Дону 

v1.ru 34 минуты назад
Фото: v1.ru
«Воинский эшелон» с паровозом и пятью платформами с военной техникой домчался до станции Донской в Калаче-на-Дону.
— Самым увесистым визитером стал уникальный оживший 85-тонный паровоз Эр, — делится впечатлениями Олег Горбунов. — Он стал главной звездой социальных сетей. Другие звезды: легендарный танк Т-34, сокрушительная «Катюша» и стилизация вагона-теплушки. В Калаче побывали ценнейшие помощники победителей Второй мировой: танк Т-60, 85-мм пушка, дивизионная гаубица и гаубица-пушка.
На уникальном ретропоезде на станцию Калача-на-Дону приехали участники военно-исторического клуба «Пехотинец».
В субботу «Воинский эшелон» добежал до первой станции в Волжском. Как и в годы войны, эшелон встречали и провожали в дорогу с музыкой и цветами.
22 апреля — Донская, начало мероприятия в 10:00;
23 апреля — Иловля-1, начало мероприятия в 10:05;
24 апреля — Серебряково, начало мероприятия в 09:00;
24 апреля — Филоново, начало мероприятия в 15:00;
25 апреля — Алексиково, начало мероприятия в 10:00;
26 апреля — Урюпино, начало мероприятия в 10:00;
28 апреля — Аткарск, начало концерта в 10:00;
30 апреля — Сенная, начало концерта в 10:00;
4 мая — Саратов-1, начало концерта в 10:00;
6 мая — Петров Вал, начало концерта в 10:00 (мск);
6 мая — Камышин-1, начало мероприятия в 14:20;
V1.ru писал о том, как железнодорожники готовили к запуску паровоз и осваивали новые профессии: из современных машинистов крепкие и выносливые мужчины переквалифицировались в кочегаров. О традициях «Воинского эшелона» читайте в нашем материале.
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