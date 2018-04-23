Шок недели: смерть от электроудара на детской площадке

В Козельске (Калужская обл.) 8-летняя девочка получила смертельный удар током, играя на детской площадке.

Второклассница каталась на роликах на детской площадке, которая окружена невысоким металлическим штакетником… Казалось бы, что может быть безопаснее?

Но вот девочка споткнулась и, пытаясь удержаться на ногах, схватилась за один из столбиков заборчика (на некоторых из них установлены красивые фонарики, другие — еще только ждут своего украшения). «Красота» оказалась смертельной. Удар тока не оставил ребенку шансов. Девочка еще какое-то время висела на заборчике: прохожие думали, что она так играет…

Кто принял площадку, по которой пропущен не положенный в таких случаях безопасный ток в 12 Вт, а вполне себе мощный, в 220 Вт? Кто не проверил, что провода внутри металлических столбиков идут без защищающей обмотки? Кто вообще отвечает за этот забор? Жителям не удалось найти ответы на эти вопросы. А они пытались — за неделю до трагедии с ребенком, как передают местные СМИ, на этом же месте током убило собаку. Хозяева животного сообщили об этом в домоуправление, но реакции не последовало. Сейчас этим занимается Следственный комитет РФ

…Жить становится все страшнее. Мы нигде не застрахованы, даже на детских площадках, от неумелых, неопытных и неграмотных строителей и от пофигистски относящихся к своим обязанностям чиновников, стремящихся сэкономить там, где этого делать категорически нельзя, зато любящих класть в карман толстые конверты.

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