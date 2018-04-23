Кто родился 23 апреля 

Владимир Альбертович Лебедев (56 лет), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В разные годы занимал должности первого заместителя председателя правительства Кировской области, заместителя губернатора и заместитель председателя правительства Нижегородской области, заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. С 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Нижегородской области.
А ещё в этот день родились:
Александр Леонидович Бурков (51 лет), временно исполняющий обязанности губернатора Омской области. Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Был инициатором создания и лидером областной общественной организации «Промышленный парламент Свердловской области». Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VIIсозывов. 9 октября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.
Вениамин Шаевич Каганов (60 лет), помощник вице-премьера Правительства РФ. Работал в Академии менеджмента и рынка, Институте предпринимательства и инвестиций, руководил негосударственным образовательным учреждением «Корпоративный университет „Норильский никель“. Являлся первым заместителем руководителя Департамента образования города Москвы, заместителем министра образования и науки РФ. 19 сентября 2017 года был назначен помощником вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец.
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953), русский композитор, пианист и дирижер. Народный артист РСФСР. Музыкант, создавший свой собственный музыкальный стиль, оставил огромное творческое наследие. Он — автор 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 концертов для сольного инструмента с оркестром, 6 кантат, камерные вокальные и инструментальные сочинения. Многие его сочинения вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Среди них, оперы „Любовь к трём апельсинам“, „Война и мир“, симфоническая сказка „Петя и волк“, балеты „Ромео и Джульетта“ и „Золушка“, кантата »Александр Невский» и др. Прокофьев написал музыку к фильму Александра Файнциммера «Поручик Киже», а также к картинам Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный».