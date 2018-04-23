Ещё
Кто родился 23 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто родился 23 апреля 

Парламентская газета 38 минут назад
Владимир Альбертович Лебедев (56 лет), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В разные годы занимал должности первого заместителя председателя правительства Кировской области, заместителя губернатора и заместитель председателя правительства Нижегородской области, заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. С 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Нижегородской области.
А ещё в этот день родились:
Александр Леонидович Бурков (51 лет), временно исполняющий обязанности губернатора Омской области. Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Был инициатором создания и лидером областной общественной организации «Промышленный парламент Свердловской области». Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VIIсозывов. 9 октября 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.
Вениамин Шаевич Каганов (60 лет), помощник вице-премьера Правительства РФ. Работал в Академии менеджмента и рынка, Институте предпринимательства и инвестиций, руководил негосударственным образовательным учреждением «Корпоративный университет „Норильский никель“. Являлся первым заместителем руководителя Департамента образования города Москвы, заместителем министра образования и науки РФ. 19 сентября 2017 года был назначен помощником вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец.
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953), русский композитор, пианист и дирижер. Народный артист РСФСР. Музыкант, создавший свой собственный музыкальный стиль, оставил огромное творческое наследие. Он — автор 11 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 концертов для сольного инструмента с оркестром, 6 кантат, камерные вокальные и инструментальные сочинения. Многие его сочинения вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Среди них, оперы „Любовь к трём апельсинам“, „Война и мир“, симфоническая сказка „Петя и волк“, балеты „Ромео и Джульетта“ и „Золушка“, кантата »Александр Невский» и др. Прокофьев написал музыку к фильму Александра Файнциммера «Поручик Киже», а также к картинам Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный».
Парламентская газета: последние новости
Кто родился 21 апреля Матвиенко совершит рабочую поездку в Смоленскую область Матвиенко посоветовала уделять больше внимания региональным вопросам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы5
Как изменились популярные дети-актеры12
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение