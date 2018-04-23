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Власти городов резервируют ветхие стены для граффити Banksy
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Власти городов резервируют ветхие стены для граффити Banksy 

News.ru 5 минут назад
Фото: News.ru
Местные жители испанской Ла-Корунья обнаружили на стене одного из зданий граффити, которое предположительно может принадлежать таинственному стрит-художнику Banksy. Об этом пишет портал Notisia
Стену, на которой появилось изображение, на протяжении многих лет эту берегли власти города для Banksy по проекту Meninas de Canido. Meninas de Canido — это фестиваль проводимый в целях продвижения районов города.
На стене рядом с надписью «Зарезервировано для Banksy», изображены два сотрудника Гражданской гвардии, застывшие в поцелуе, однако подлинность работы пока не установлена.
Авторы проекта сообщили, что несколько месяцев назад они отправили Banksy по электронной почте координаты зарезервированного для него места.
Ранее граффити в баскском Сан-Себастьяне, которое также было размещено на зарезервированном для Banksy месте, было ликвидировано, поскольку авторство не подтвердилось.
Если авторство в Ла-Коруньи подтвердится, то это будет первой работой скандального британского стрит-арт художника в Испании.
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