Власти городов резервируют ветхие стены для граффити Banksy

Местные жители испанской Ла-Корунья обнаружили на стене одного из зданий граффити, которое предположительно может принадлежать таинственному стрит-художнику Banksy. Об этом пишет портал Notisia

Стену, на которой появилось изображение, на протяжении многих лет эту берегли власти города для Banksy по проекту Meninas de Canido. Meninas de Canido — это фестиваль проводимый в целях продвижения районов города.

На стене рядом с надписью «Зарезервировано для Banksy», изображены два сотрудника Гражданской гвардии, застывшие в поцелуе, однако подлинность работы пока не установлена.

Авторы проекта сообщили, что несколько месяцев назад они отправили Banksy по электронной почте координаты зарезервированного для него места.

Ранее граффити в баскском Сан-Себастьяне, которое также было размещено на зарезервированном для Banksy месте, было ликвидировано, поскольку авторство не подтвердилось.

Если авторство в Ла-Коруньи подтвердится, то это будет первой работой скандального британского стрит-арт художника в Испании.