Купишь бургер — сходишь в туалет: кафе VS парки

Мама оглядывается по сторонам в поисках заветной кабинки, вздыхает и ведет малышку за дерево. Знакомая картинка? Увы, для Новосибирска она типична.

Купишь бургер — сходишь в туалет

Порой выручают кафе. Первомайс­кий сквер в самом центре города — излюбленное место прогулок новосибирцев. Если кому-то из отдыхающих захочется в туалет, первое место, которое приходит на ум, — небольшой павильон «Карлс Джуниор» возле фонтана. Но бдительные работники кафе всегда на страже и без чека, подтверждающего покупку их продукции, в свои уборные не пускают. Пробежав сотню метров по аллеям, можно наткнуться на павильон сети NYP. Строгий взгляд кассира провожает посетителя. «Что будете заказывать? У нас в туалет можно только посетителям». К счастью, не все столь строги: возле филармонии со стороны Советской в Первомайском сквере есть кафе «Сказка», где гуляющих в туалет пускают. В Нарымском сквере попроще — напротив цирка есть кафе быстрого питания на месте бывшего «Лепестка». И работает с утра до ночи, и всех желающих персонал пускает в уборные.

Но есть множество мест отдыха, возле которых кафе нет. Например, тем, кто пришел погулять в сквер Сибиряков-Гвардейцев, приходится идти в один из ТЦ на площади Карла Маркса, чтобы справить нужду. Взрослый человек дотерпит, ребенок — вряд ли. А есть и такие места отдыха, рядом с которыми нет ни кафе, ни торговых центров. Взять, к примеру, Павловский сквер на улице Богдана Хмельницкого. Возле него нет ни одного учреждения питания или крупного ТЦ, только маленькие магазинчики и офисы. Несколько лет назад там поставили заветную кабинку, посетители сквера обрадовались: наконец-то можно будет почувствовать себя цивилизованным человеком, а не варваром, справляющим нужду за кустами. Однако радость была преждевременной — буквально через пару недель на туалет повесили замок. Видимо, отчитавшись о проделанном, установившие туалет структуры решили, что хватит баловать людей — это ж еще потом за чистотой кабинки следить надо. А так состояние у туалета прекрасное уже несколько лет — еще бы, ведь замок не дает попасть внутрь никому.

Вынужденное хулиганство

Получается, жителей Новосибирска ставят в безвыходную ситуацию: или не гулять в парках и скверах, или нарушать закон. Ведь, как нам сказали в пресс-службе МВД РФ по НСО, отправление естественных нужд в парках и скверах подпадает под статью 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и карается штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.