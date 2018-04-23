Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина и Ингеборга Дапкунайте на БиблиоНочи 

Кто: Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин, Любовь Толкалина, Виктория Шелягова, Оксана Бондаренко, Лукерья Ильяшенко, Алена Пенева, Юлия Прудько и многие другие.
Что: Социально-культурной акции «БиблиоНочь».
Где: Российская государственная библиотека, Москва.
Когда: 21.04.2018.
Люди говорят: Российская государственная библиотека в шестой раз приняла участие в ежегодной общероссийской социально-культурной акции «БиблиоНочь». За один вечер мероприятия «БиблиоНочи» в РГБ посетили более 3000 тыс. человек, в том числе звезды и знаменитости. В рамках «БиблиоНочи» состоялись «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина, в которых приняли участие Дмитрий Чеботарев, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Полина Максимова и другие. А также прошла встреча с автором Алексеем Ивановым, публицистом Александром Архангельским, министр культуры РФ Владимир Мединский и режиссер Алексей Герман-младший открыли показ фильма «Довлатов».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lukerya-ilyashenko-lyubov-tolkalina-i-ingeborga-dapkunajte-na-biblionochi/