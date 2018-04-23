25 неизвестных фактов о мультфильмах Disney

Мультфильмы Disney всегда интересно смотреть, а еще о них интересно читать. Ведь столько всего любопытного можно узнать, если чуть-чуть покопаться в истории создания того или иного мультфильма. Мы собрали для вас 25 самых удивительных фактов о наших любимых мультфильмах.

1. В мультфильме «Мулан» моделью для Ли Шанга послужил Брюс Уиллис . Точнее, именно с него срисовывали движения во время тренировки бойцов в лагере. Его позвали и озвучить Шанга, но голос не подошел к образу.

2. Самому молодому злодею Диснея — 23 года. Это Ханс из «Холодного сердца».

3. У королевы из «Белоснежки и семи гномов» есть имя — Гримхильда.

4. Производство мультфильма «Рапунцель» обошлось дороже фильма «Аватар» Джеймса Камерона

5. Первое слово, произнесенное Микки Маусом, — «хот-дог!» в мультфильме «Karnival Kid» 1929-го года. До этого Микки только свистел.

6. Студия «Дисней» собиралась выпустить свою линию вина, чтобы прорекламировать мультфильм «Рататуй», но на них обрушился шквал критики за то, что они привлекают внимание к алкоголю с помощью мультиков, и от идеи пришлось отказаться.

7. Для того, чтобы создать движения Тарзана, скользящего по стволам деревьев в джунглях, создатели наблюдали за профессиональным скейтбордистом Тони Хоуком.

8. Настоящее имя Бу из «Корпорации монстров» — Мэри. Это можно узнать, рассмотрев рисунки в ее комнате.

9. Для роли Мауи в «Моане» не было кастинга, создатели сразу позвали Дуэйна Джонсона. Интересно, что бы они делали, если бы он отказался?

10. Ошибка в системе чуть не уничтожила всю работу по «Истории игрушек 2». Точнее, по сути и уничтожила, но по счастливому стечению обстоятельств, у одного из аниматоров (Гэлин Сусман) оказалась резервная копия на домашнем компьютере.

11. Полет дома на воздушных шарах, как в мультфильме «Вверх», попробовали повторить экспериментаторы с телеканала National Geographic. Облегченную версию дома смогли поднять 300 воздушных шаров размером 2,4 метра.

12. Актеры, которые озвучивали Микки Мауса (Уэйн Оллвайн) и Минни Маус (Русси Тейлор) были женаты в реальной жизни.

13. В «Красавице и Чудовище» на витраже в замке Чудовища есть надпись на латыни «vincit qui se vincit», что означает: «Побеждает тот, кто побеждает себя».

14. За Жасмин и Мулан пела одна и та же певица — Леа Салонга.

15. Первоначально одним из спутников Покахонтас должна была быть говорящая индейка, а не енот. Но актер озвучки, Джон Кэнди , который должен был исполнить эту роль, скончался, и в сценарий внесли изменения.

16. Изначально в мультфильме «Аладдин» у героя была мама, про нее даже была песня «Proud of Your Boy», но ее вырезали из мультфильма.

17. Внешность Чудовища из «Красавицы и Чудовища» — это целая помесь диких животных: грива льва, бородка и голова буйвола, брови гориллы, клыки дикого кабана, тело медведя, волчьи ноги и хвост и лишь глаза — человека.

18. ВАЛЛ-И назван в честь основателя студии Уолтера Элиаса Диснея (Walter Elias Disney — WALL-E).

19. На самом деле Микки Мауса должны были звать Мортимер, но жена Уолта Диснея убедила его сменить имя, так как оно звучит слишком напыщенно. А имя Мортимер досталось сопернику Микки.

20. Изначально в «Книге джунглей» квартет «Поющих Стервятников» должны были озвучить участники группы The Beatles. Художники специально нарисовали птиц похожими на ливерпульскую четверку, но в итоге что-то пошло не так. Кто-то говорит, что Леннон ответил отказом за всю группу, кто-то, что они просто не смогли сойтись по графику.

21. Песню из «Русалочки» — «Часть вашего мира» — чуть не вырезали из мультфильма. На предпоказе один из детей начал кидаться попкорном во время нее, и в студии решили, что она слишком скучная. Но в итоге легендарную песню все же оставили.

22. В мультфильме «101 далматинец» на экране мелькает 6,469,952 всевозможных пятен. И не удивительно, ведь на теле Понго 72 пятнышка, у Пердиты их 68, а у каждого из щенков — по 32!

23. Румянец на лице Белоснежки рисовали настоящими румянами. Тогда технологии не могли передать натуральный оттенок, и одной из женщин-аниматоров пришла в голову идея использовать на рисунке настоящую косметику.

24. Мультфильм «Ральф», выпущенный в 2012 году, имеет 180 уникальных персонажей. Для сравнения, в «Рапунцель» их всего 64.

25. Персонажи Братьев и Мамаши Гавс из «Утиных историй» Уолта Диснея списаны с реально существовавшей в 1930-е годы бандитской группировки.

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