Ещё
Фестиваль волшебных шаров состоится в Иркутске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль волшебных шаров состоится в Иркутске 

АиФ Иркутск 58 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Фестиваль светящихся шаров начнется в Иркутске 26 и 27 мая с наступлением темноты. Об этом пишут организаторы на своей странице в соцсетях.
Эффектное свечение волшебных шаров в темноте можно будет оценить в 21:00 в парке «Комсомольский», который расположен в Иркутске-2 в границах улиц Авиастроителей, Макаренко, Сибирских партизан и переулка Пулковского.
В программе мероприятия конкурсы для взрослых и детей, огненное и световое шоу, живая классическая музыка. Воздушные шары со светодиодами внутри можно будет купить за 400 рублей. Вход на фестиваль свободный. К участию организаторы приглашают фотографов, артистов и волонтеров. Все перечисленные могут заполнить заявку в группе фестиваля.
Любой массовый запуск шаров в небо губителен для окружающей среды. Экологи не одобряют такие акции. Вполне возможно, что воздушные шарики скоро попадут под запрет, как, например, летающие фонарики.
АиФ Иркутск: последние новости
Когда в Иркутске состоится фестиваль кавказской культуры? В Иркутске стартовал приём заявок на костюмированное шествие Первый рэп-баттл состоится в Иркутске 4 мая
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино55
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение