Фестиваль волшебных шаров состоится в Иркутске

Фестиваль светящихся шаров начнется в Иркутске 26 и 27 мая с наступлением темноты. Об этом пишут организаторы на своей странице в соцсетях.

Эффектное свечение волшебных шаров в темноте можно будет оценить в 21:00 в парке «Комсомольский», который расположен в Иркутске-2 в границах улиц Авиастроителей, Макаренко, Сибирских партизан и переулка Пулковского.

В программе мероприятия конкурсы для взрослых и детей, огненное и световое шоу, живая классическая музыка. Воздушные шары со светодиодами внутри можно будет купить за 400 рублей. Вход на фестиваль свободный. К участию организаторы приглашают фотографов, артистов и волонтеров. Все перечисленные могут заполнить заявку в группе фестиваля.

Любой массовый запуск шаров в небо губителен для окружающей среды. Экологи не одобряют такие акции. Вполне возможно, что воздушные шарики скоро попадут под запрет, как, например, летающие фонарики.