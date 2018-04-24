В Иркутске отменили книжный фестиваль из-за санкций США против Дерипаски

Международный книжный фестиваль был запланирован в Иркутске с 18 по 20 мая, в нем должны были принять участие 127 издательств, а также писатели и ученые из России, Германии, Польши, Франции, Дании и других стран, всего более 60 человек.

"Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде. Но свершиться этому не пришлось", — написал Куприянов.

Фестиваль проводился на средства частного фонда Дерипаски «Вольное дело». На фоне убытков, которые понесли компании Дерипаски "Русал" и «Базэл» после введения американских санкций было принято решение отказаться от проведения мероприятия, сообщил Куприянов. Иркутские организаторы проекта все же намерены собрать мини-фестиваль. В частности, запланированы финалы всероссийского детского и взрослого турниров по чтению вслух, презентация книги о Байкале.

Комментарием представителей бизнесмена РИА Новости пока не располагает.