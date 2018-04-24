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В Иркутске отменили книжный фестиваль из-за санкций США против Дерипаски
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В Иркутске отменили книжный фестиваль из-за санкций США против Дерипаски 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК. 24 апр — РИА Новости. Международный книжный фестиваль в Иркутске, который должен был состояться в мае при участии фонда бизнесмена Олега Дерипаски «Вольное дело», отменен из-за санкций, сообщил на своей странице в соцсети Facebook один из организаторов фестиваля Борис Куприянов.
Международный книжный фестиваль был запланирован в Иркутске с 18 по 20 мая, в нем должны были принять участие 127 издательств, а также писатели и ученые из России, Германии, Польши, Франции, Дании и других стран, всего более 60 человек.
"Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде. Но свершиться этому не пришлось", — написал Куприянов.
Фестиваль проводился на средства частного фонда Дерипаски «Вольное дело». На фоне убытков, которые понесли компании Дерипаски "Русал" и «Базэл» после введения американских санкций было принято решение отказаться от проведения мероприятия, сообщил Куприянов. Иркутские организаторы проекта все же намерены собрать мини-фестиваль. В частности, запланированы финалы всероссийского детского и взрослого турниров по чтению вслух, презентация книги о Байкале.
Комментарием представителей бизнесмена РИА Новости пока не располагает.
США в начале апреля США ввели санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, в частности, Дерипаски и контролируемых им En+ Group, "Группы ГАЗ", «Базового элемента» и «Русала».
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