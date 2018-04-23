Лайнел Барбер, редактор Financial Times, назначен председателем попечительского совета галереи Тейт

Эта неоплачиваемая должность является одной из самых престижных позиций в мире искусства. Барбер, входивший в состав попечительского совета с 2011 года, принимает на себя обязанности председатели в то время, когда группа галерей, объединенных в Тейт, претерпевает существенные изменения, при этом 26-летнее спонсорство со стороны компании BP подходит к концу. Совету попечителей предстоит заполнить лакуну, остающуюся после ухода столь крупного спонсора, сотрудничество с которым вызывало в последние годы протесты защитников окружающей среды. Назначение Барбера председателем попечительского совета Тейт вызвало критику ряда наблюдателей в связи с возможным конфликтом интересов между редакционной независимостью FT и корпоративным сбором средств для Тейт.