Ещё
Куда пойти 9 мая 2018 года в Челябинске?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Куда пойти 9 мая 2018 года в Челябинске? 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
9 мая Челябинск вместе со всей страной будет праздновать годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия запланированы в этот день?
Традиционно в День Победы в городе пройдут концерты, парад военной техники, в парках и на Кировке горожанам раздадут георгиевские ленточки, а завершится праздничный день салютом.
Афиша празднования Дня Победы в Челябинске 2018
10:00  Торжественная церемония возложения цветов и венков (мемориал «Вечный огонь»)
11:00  Праздничная программа «Ветка сирени», полевые кухни (Парк им. О. Тищенко)
12:00  Торжественное построение, парад (площадь Революции) Народное гуляние «Отдыхаем с ветеранами», экскурсия по экспозиции военной техники (Сад Победы) Раздача георгиевских ленточек (парки города, Кировка)
13:00  Праздничный концерт «Равнение на Победу», полевые кухни (Театральная площадь) Гала-концерт открытого конкурса «Пришла весна, пришла Победа» (ЦПКиО им. Ю. Гагарина) Праздничная программа «Неугасима память поколений» (Кировка) Праздничная программа «День Победы» (Парк им. Пушкина)
14:00  Праздничная программа (сквер на ул. Молодогвардейцев)
15:00  Шествие Бессмертного полка (проспект Ленина — ул. Цвиллинга) Праздничная программа (ПКиО Калининского района, ул. Чайковского, 185)
16:00  Концерт духового оркестра (летний театр ЦПКиО им. Ю. Гагарина)
20:00  Патриотический проект «Огонь Победы», концерт с участием финалистов областного конкурса «Марафон талантов» (площадь Ярославского)
22:00  Кинопоказ фильма «Они сражались за Родину» (летний театр ЦПКиО им. Ю. Гагарина) Праздничный фейерверк (набережная реки Миасс)
АиФ: последние новости
На ЧМК определили победителей творческого конкурса «Момент славы» Челябинская область на дне демографической ямы? Челябинск присоединится к Зеленому марафону «Бегущие сердца»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы5
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино53
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение