Куда пойти 9 мая 2018 года в Челябинске?

9 мая Челябинск вместе со всей страной будет праздновать годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия запланированы в этот день?

Традиционно в День Победы в городе пройдут концерты, парад военной техники, в парках и на Кировке горожанам раздадут георгиевские ленточки, а завершится праздничный день салютом.

Афиша празднования Дня Победы в Челябинске 2018

10:00 Торжественная церемония возложения цветов и венков (мемориал «Вечный огонь»)

11:00 Праздничная программа «Ветка сирени», полевые кухни (Парк им. О. Тищенко)

12:00 Торжественное построение, парад (площадь Революции) Народное гуляние «Отдыхаем с ветеранами», экскурсия по экспозиции военной техники (Сад Победы) Раздача георгиевских ленточек (парки города, Кировка)

13:00 Праздничный концерт «Равнение на Победу», полевые кухни (Театральная площадь) Гала-концерт открытого конкурса «Пришла весна, пришла Победа» (ЦПКиО им. Ю. Гагарина) Праздничная программа «Неугасима память поколений» (Кировка) Праздничная программа «День Победы» (Парк им. Пушкина)

14:00 Праздничная программа (сквер на ул. Молодогвардейцев)

15:00 Шествие Бессмертного полка (проспект Ленина — ул. Цвиллинга) Праздничная программа (ПКиО Калининского района, ул. Чайковского, 185)

16:00 Концерт духового оркестра (летний театр ЦПКиО им. Ю. Гагарина)

20:00 Патриотический проект «Огонь Победы», концерт с участием финалистов областного конкурса «Марафон талантов» (площадь Ярославского)

22:00 Кинопоказ фильма «Они сражались за Родину» (летний театр ЦПКиО им. Ю. Гагарина) Праздничный фейерверк (набережная реки Миасс)