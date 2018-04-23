Стала известна афиша празднования 9 мая в Челябинске

Афишу праздничных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, составили в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

9 мая празднование начнётся с возложения цветов и венков к Вечному огню, затем в городских парках стартуют концерты, а в Саду Победы для всех желающих проведут экскурсию по экспозиции военной техники. В полдень на площади Революции начнётся торжественное построение. Уточняется, что репетиции парада в центре Челябинска пройдут 25 апреля и 7 мая.

В 13 часов у ЮУрГУ начнётся построение колонны Бессмертного полка, шествие стартует в 15 часов. В прошлом году в этой акции приняли участие десятки тысяч челябинцев.

Завершит празднование фейерверк на набережной реки Миасс, он продлится 10 минут.

Подробная афиша празднования 9 мая в Челябинске — в нашем материале.