Ультраправые устроили драку с мигрантами на острове Лесбос

Беспорядки охватили греческий остров Лесбос. В городе Митилини ультраправые активисты схлестнулись с мигрантами, которые разбили временный лагерь. Националисты накануне потребовали от беженцев покинуть город. Но переселенцы отказались и устроили сидячую забастовку.

Противники бросали друг в друга бутылки с зажигательной смесью и куски асфальта, передает телеканал «Россия 24». Мигранты взяли в кольцо женщин и детей, чтобы те не попали под горячую руку. В потасовку вмешалась полиция, правоохранителям удалось в итоге прекратить беспорядки.

Мигранты объясняют: импровизированный лагерь они устроили из-за плохих условий в специализированных центрах для беженцев. Там уже не хватает места, но на остров каждый день прибывают новые переселенцы.