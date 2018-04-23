Молодёжному форуму «Амур» в этом году обеспечат комфорт

Туристический комплекс «Холдоми» в Солнечном районе готовится к приему участников всероссийского молодёжного форума «Амур». В этом году мероприятие, повысившее статус с регионального до федерального уровня, пройдёт в три смены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, форум пройдет с 5 по 27 июня 2018 года, в его работе примут участие 1100 молодых активистов, больше чем ранее — поэтому потребовалось увеличить размеры палаточного лагеря. Подготовку к форуму накануне оценил губернатор Хабаровского Вячеслав Шпорт — Здесь будет лагерь из 24 палаток, по 8-10 участников, с душевыми кабинами и туалетами, — рассказал председатель комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Евгений Дёмин . — В июне на Холдоми по ночам ещё холодно, поэтому всех девочек разместят в корпусах, а мальчиков в палатках. Под общий шатёр переоборудуют гараж, он может вместить 450 человек, внутри установят сцену. В прошлом году мы испытывали сложности небольшие, когда много человек собирались, было то холодно, то жарко. К форуму здание оборудуют вентиляцией и поставят тепловые пушки «Вулкан», будет комфортно. На склоне горы организаторы планируют поместить надпись «Амур» с подсветкой по типу известного арт-объекта в американском Голливуде, сейчас идёт конкурс на дизайн инсталляции. Планируется увеличить число зон общения, перед открытием форума на территории проведут обработку против клещей, комплекс пройдёт обязательную проверку Роспотребнадзора — Форум пройдёт под общим девизом «Жить на Дальнем Востоке», — говорит Евгений Дёмин. — Концепция включает одну региональную и две федеральные смены. Первая под названием «Дальний Восток — территория развития» будет посвящена Хабаровскому краю и другим регионам ДФО. Вторая — «Человеческий капитал» — направлена на вовлечение молодежи в социальную и политическую практику, добровольчество, поддержку молодежных инициатив. Смена «Инженеры будущего» соберет молодых людей, заинтересованных в технических профессиях. Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина 20 февраля Дальневосточный молодежный форум «Амур» приобрел статус Всероссийского.