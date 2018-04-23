ГБУ ЦД «Личность». «Доноры — детям»

Сегодня сотрудники нашего Центра досуга «Личность» приняли участие в акции волонтерского объединения «Доноры — детям», безвозмездно сдав кровь.

Ежегодно, начиная с 2007 года, 20 апреля в России отмечается — Национальный день донора. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови.

А в сам праздник — Национальный день донора — во многих российских городах проходят различные мероприятия (круглые столы, выставки и акции) с участием медиков, представителей власти, общественности и СМИ, направленные на освещение проблем и задач донорства крови. И, конечно же, в этот день медицинские центры и станции переливания крови принимают всех желающих сдать кровь.