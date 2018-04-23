Ещё
ГБУ ЦД «Личность». «Доноры — детям»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГБУ ЦД «Личность». «Доноры — детям» 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Царицыно города Москвы
Сегодня сотрудники нашего Центра досуга «Личность» приняли участие в акции волонтерского объединения «Доноры — детям», безвозмездно сдав кровь.
Ежегодно, начиная с 2007 года, 20 апреля в России отмечается — Национальный день донора. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови.
А в сам праздник — Национальный день донора — во многих российских городах проходят различные мероприятия (круглые столы, выставки и акции) с участием медиков, представителей власти, общественности и СМИ, направленные на освещение проблем и задач донорства крови. И, конечно же, в этот день медицинские центры и станции переливания крови принимают всех желающих сдать кровь.
Управа района Царицыно города Москвы: последние новости
Завтра москвичи смогут проверить свою грамотность на «Тотальном диктанте» ГБУ ЦД «Личность», Медиков ул., 3. «Наследники Победы» Выставку Сергея Андрияки посетили студенты колледжа «Царицыно»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы6
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение