Названа причина смерти многодетной матери в Академгородке

20 апреля при родах в больнице СО РАН Академгородка скончалась многодетная мать Екатерина У. Ребенка удалось спасти. По словам родственников женщины, в роддом она пришла за несколько дней до родов, схваток у женщины не было.

«Анализы были в норме, однако Екатерина уже на две недели перехаживала срок. Во время родов у нее начало падать давление, и врачи приступили к кесареву сечению. В результате заражения крови и отека легких она на несколько часов впала в кому, после чего, не приходя в сознание, умерла», — приводит слова матери умершей роженицы паблик «АСТ-54».

О первых результатах расследования по этому трагическому инциденту на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области доложил врио министра здравоохранения Олег Иванинский . По его словам, причиной смерти роженицы стала тромбоэмболия легочной артерии.

«Нелею назад мы радовались рождению четырех детей у жительницы области, сейчас у нас умерла многодетная мама. Расследование смерти проводится, первые результаты нам министр здравоохранения сейчас доложил», — подытожил врио губернатора Андрей Травников

Добавим, что у Екатерины У. остались четверо детей — 16, шести, пяти лет и новорожденный мальчик.