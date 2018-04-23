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Названа причина смерти многодетной матери в Академгородке
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Названа причина смерти многодетной матери в Академгородке 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
20 апреля при родах в больнице СО РАН Академгородка скончалась многодетная мать Екатерина У. Ребенка удалось спасти. По словам родственников женщины, в роддом она пришла за несколько дней до родов, схваток у женщины не было.
«Анализы были в норме, однако Екатерина уже на две недели перехаживала срок. Во время родов у нее начало падать давление, и врачи приступили к кесареву сечению. В результате заражения крови и отека легких она на несколько часов впала в кому, после чего, не приходя в сознание, умерла», — приводит слова матери умершей роженицы паблик «АСТ-54».
О первых результатах расследования по этому трагическому инциденту на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области доложил врио министра здравоохранения Олег Иванинский. По его словам, причиной смерти роженицы стала тромбоэмболия легочной артерии.
«Нелею назад мы радовались рождению четырех детей у жительницы области, сейчас у нас умерла многодетная мама. Расследование смерти проводится, первые результаты нам министр здравоохранения сейчас доложил», — подытожил врио губернатора Андрей Травников.
Добавим, что у Екатерины У. остались четверо детей — 16, шести, пяти лет и новорожденный мальчик.
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