С Вахитовского холма в центре Казани снимают газон

Со склонов Вахитовского холма в центре Казани снимают газон. Для чего это нужно — неизвестно, пишет «Вечерняя Казань».

Фото: evening-kazan.ru Известно, что в будущем на Вахитовском холме должен появиться торговый центр Espace. Он будет 7-этажным, два этажа уйдут под землю.

Городские власти уверяют, что постараются максимально сохранить холм. Архитектурная композиция комплекса имеет террасную структуру. Поэтому Espace органично впишется в окружающую среду, считают в исполкоме.

Когда будет готова финальная версия проекта, пока неизвестно.

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