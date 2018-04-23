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С Вахитовского холма в центре Казани снимают газон
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С Вахитовского холма в центре Казани снимают газон 

Казанский Портал 58 минут назад
Рабочие снимают газон. Фото: evening-kazan.ru
Со склонов Вахитовского холма в центре Казани снимают газон. Для чего это нужно — неизвестно, пишет «Вечерняя Казань».
Фото: evening-kazan.ru  Известно, что в будущем на Вахитовском холме должен появиться торговый центр Espace. Он будет 7-этажным, два этажа уйдут под землю.
Городские власти уверяют, что постараются максимально сохранить холм. Архитектурная композиция комплекса имеет террасную структуру. Поэтому Espace органично впишется в окружающую среду, считают в исполкоме.
Когда будет готова финальная версия проекта, пока неизвестно.
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