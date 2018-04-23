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Челнинские врачи побывали у Елены Малышевой на съемках программы «Здоровье»
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Челнинские врачи побывали у Елены Малышевой на съемках программы «Здоровье» 

АиФ Казань 51 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Врачи челнинской БСМП снялись в программе Елены Малышевой «Здоровье», сообщается на сайте «Больницы скорой медпомощи».
Медики рассказали о спасении 16-летней девушки, которая упала с 27-метровой высоты. Пострадавшая получила 24 перелома различной степени тяжести. Можно сказать, что девушка родилась в рубашке, так как выжить после такого падения практически невозможно. Спустя два года, благодаря усилиям специалистов, пациентка вернулась к полноценной жизни, вышла замуж и воспитывает ребенка.
Программу с участием челнинских врачей покажут 13 мая.
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