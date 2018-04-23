Эктор Бракамонте — о «Москве», Слуцком, Блохине, Тарасове, Самедове

Мы разыскали самого результативного и весёлого аргентинца в истории чемпионата России. Это интервью поднимет вам настроение!

Шесть лет прошло с тех пор, как он покинул Россию и пять — как завершил карьеру футболиста, но в памяти наших болельщиков Брака остался надолго. Как такого забудешь?! Пышная грива, эффектные голы и море позитива — в этого неунывающего парня трудно было не влюбиться.

Теперь Бракамонте тренер — наставляет пацанов 2001 рождения в академии родного клуба «Бока Хуниорс», но и Россию, где провёл девять лет, Эктор не забывает. Мало того, летом собирается к нам в гости… с концертами.

— Вообще-то, главной целью моего визита в Россию будет чемпионат мира, — уточняет бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова». — Я аккредитован на турнире от канала FW, с которым сотрудничаю два года. А в свободное от игр и съёмок время планируем прокатиться по городам страны с нашим блюз-бэндом. Идея такого мини-тура пришла в голову моему другу Омару, живущему в Москве. Если кому-то интересно, анонсы концертов можно будет найти в «Твиттере» и «Инстаграме» в аккаунте @PopiBraca.

— Что-то из русской музыки в плей-листе вашего смартфона есть? — «Чайф». После «Аргентина — Ямайка — 5:0» я их фан. Мне даже посчастливилось познакомиться с лидером группы Владимиром Шахриным — это случилось на фестивале «Крылья». Он рассказал предысторию появления хита. — Откуда у вас любовь к музыке? — Из раннего детства. В моей семье были профессиональные музыканты. Они часто играли на домашних торжествах. Глядя на них, я тоже приобщился к искусству.

Валерий Петраков не обижался на вас за песню «Тюрьма Петракова»? — Так в ней же нет ничего плохого про тренера! А то, что тогда я видел Петракова чаще, чем собственную жену, так это чистая правда. В сезоне-2004 четыре дня в неделю я ночевал на базе «Торпедо-Металлурга» и только три — дома. Календарь был плотный — чемпионат, Кубок. За два дня до матча нас запирали в «тюрьме». Теперь уже могу признаться: иногда Валерий позволял мне тайком сбежать домой — при условии, что никому из партнёров ничего не скажу. Надеюсь, он не обидится за то, что выдал нашу тайну (смеётся). Всё-таки столько лет прошло. — Кто ещё из футбольных персонажей фигурирует в вашем репертуаре? — Есть песня про Марадону, довольно известная в Аргентине. Называется «DAM, El Capitan». Пишу рассказы на футбольную тематику. Они вошли в книгу «Бумажный мяч II», которая скоро выйдет в печать.

— С партнёрами по «Москве» посмеивались над раскачиваниями Слуцкого на лавке? — Это выглядело забавно! Чем сильнее он нервничал, тем энергичнее качался. Ближе к концу матча силы покидали Леонида — внутренние батарейки садились, — и тогда он уже сидел неподвижно. Ну, почти неподвижно… Я очень признателен Слуцкому за всё, что он для меня сделал, и горжусь дружбой с ним. Обязательно свидимся в России. — Слуцкий — самый весёлый тренер в вашей карьере? — Не самый забавный, но самый симпатичный. В Аргентине мне встречались более безбашенные и сумасшедшие типы, чем Леонид.

— Сосед по комнате поляк Мариуш Йоп никогда не порывался выбросить вашу гитару? — Что вы! Когда он только появился, я сразу предупредил: «Здесь я хозяин, без моего разрешения даже пукнуть не смей!». В шутку, конечно. На самом деле мы отлично ладили. Он никогда не жаловался на шум… Просто молча уходил куда подальше, когда я начинал музицировать.

Олег Блохин часто кормил команду байками о своём славном прошлом? — К Блохину я испытывал противоречивые чувства, от любви до ненависти. Меня веселило, как он сердится, и иногда я умышленно его злил. У нас случались разногласия, но в работе мы были объединены общей целью и всегда стремились вперёд — каждый по-своему. Как бы то ни было, я очень уважаю этого человека. — «Ранний» Божович тоже козырял фривольными шуточками? — Миодраг бывал очень занятным, но во время работы был сама серьёзность. Мне тоже нравится шутить — на любые темы, не обязательно про секс. Может быть, поэтому мы прекрасно понимали друг друга. — Один ваш бывший одноклубник, Самедов, в прошлом году впервые стал чемпионом России, второй, Тарасов, в этом сезоне, похоже, выиграет титул… — Так это же я всему научил Самедова и Тарасова (хохочет)! А если серьёзно, я очень рад успехам экс-партнёров, и не только в плане титулов. Меня переполняла гордость, когда «Ростов» побеждал «Баварию». Приятно видеть в еврокубках Набабкина и Самедова, Смольникова и Полоза. Они большие молодцы. Здорово, что парни достигли такого уровня. — Набабкин уже в «Москве» был скрытым хохмачом? — О, Кирилл тогда был совсем юн и больше всех страдал от моих подколок. У меня сохранился контакт с Набабкиным и другими ребятами. За всеми слежу по мере возможностей, за всех болею. — Тарасов пользовался бешеной популярностью у девушек? — Мы отыграли вместе всего один год. Кажется, он был женат. — Второй женой Дмитрия была известная в России телеведущая. — Правда?! Раньше я как-то не следил за его личной жизнью, но теперь обязательно «погуглю» его жён (смеётся).

— В курсе, что у Семака уже восемь детей? — Семак всегда был первым и лучшим. Если надо было бежать, он был первым. Если надо было играть, он был первым. Если надо было говорить, он говорил первым. Если шли на пиво, он шёл первым, ха-ха! Уже тогда у Сергея было пять детей. Не удивлюсь, если в ближайшее время он станет дедушкой. Семак — лучший футболист, который играл со мной, а я играл со многими аргентинскими звёздами. Он лучше всех! (Последние две фразы Эктор произнёс по-русски. — Прим. «Чемпионата».) — С Макси Лопесом и Пабло Баррьентесом видитесь? — Макси последний раз видел на его свадьбе (Лопес и модель Ванда Нара прожили в браке с 2008 по 2013 год, после чего она ушла к другому аргентинскому нападающему, Мауро Икарди. — Прим. «Чемпионата»). У нас сохранились хорошие отношения, время от времени обмениваемся сообщениями, но он почти не бывает в Аргентине. А с Пабло живём в Буэнос-Айресе не только в одном доме — на одном этаже. Для меня Баррьентос — сосед, друг и сын в одном лице. Он сейчас в Мексике играет. — Юрий Белоус всё, что обещал, выполнил? — Юрий — мой друг! Когда я только приехал в Москву, он был очень любезен и гостеприимен со мной и моей семьёй. У нас сложились хорошие отношения, в том числе как у начальника и подчинённого. Как президента ФК «Москва» мне не в чем его упрекнуть… кроме одного. Когда он отпустил Семака в «Рубин», я был вне себя от злости! Сказал Юрию: «Только что ты продал 50% нашей команды!». Ладно, это управленческие дела, о которых не мне судить. Мы до сих пор на связи с Юрием. Встречаемся, когда он приезжает в Аргентину или я в Россию. Надеюсь, летом он пригласит меня к себе на дачу — на шашлыки!

— Как себя чувствовали в Грозном? — Никогда не испытывал страха в Чечне. Мы гуляли по Грозному без охраны, заглядывали с бразильцами в ресторан в центре города — никаких проблем! Нет, правда, мне было комфортно там. Сожалею, что не смог в полной мере отплатить клубу за всё добро, что он для меня сделал. Рамзан очень великодушен со своим народом. Кадыров меня пригласил и полностью выполнил все свои обещания. «Терек» заботился обо мне и делал всё возможное, чтобы семья чувствовала себя как дома. Это лучший подарок, который я получил в Грозном . — Увольняя легендарного Руда Гуллита, «Терек» недвусмысленно намекнул, что тот больше думал о барах и дискотеках, чем о работе. В Кисловодске есть злачные места? — В Кисловодске и правда не много такого рода заведений… зато их достаточно в Пятигорске (смеётся)! Иногда мы срывались туда развеяться — всего-то 40 километров. Но я в этих похождениях редко участвовал — почти всё свободное время проводил с домашними. — Вячеслав Грозный соответствовал своей фамилии? — Я не очень долго с ним работал, чтобы хорошо узнать как человека. Два месяца находился на реабилитации в Германии. Лезгинку в его исполнении видел только по телевизору. — Чем запомнился Анатолий Байдачный ? — Мне кажется, он чаще говорил «блед», чем «привет». В его устах это звучало забавно. — Вас самого сравнивали с Пушкиным. Читали что-то из Александра Сергеевича, может, в музей его имени заглядывали? — Я не был знаком с его творчеством, пока русский друг не презентовал « Евгения Онегина » в испанском переводе. У Пушкина и «позаимствовал» бакенбарды. Мне льстили сравнения с таким великим человеком.

— Худший момент в России? — Первая неделя в Москве. Команда находилась в ужасном состоянии, семья с трудом адаптировалась в новой стране, а меня угораздило получить травму. Все мыслимые неприятности свалились на голову сразу. — А самый счастливый? — День, когда я оставлял «Москву», — самый счастливый и самый грустный одновременно. Своей искренней любовью и уважением коллеги, руководство, болельщики дали мне понять, что я не зря прожил эти годы в клубе. В тот день я осознал, что не напрасно в своё время пустился в российское приключение. Это был очень трогательный момент. И невыносимо печальный — ведь я уходил из дома.