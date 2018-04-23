Нужна помощь: Илюшу Майорова спасет срочная операция на сердце

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка — и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о десятилетнем Илюше Майорове из Московской области.

У Илюши Майорова из подмосковной Дубны врожденный порок сердца — отверстие в межпредсердной перегородке размером 10 мм. Сердце работает с перегрузкой, мальчик быстро устает и задыхается. Нужна срочная операция. Кардиохирурги готовы провести ее щадяще, не разрезая грудную клетку: закрыть дефект окклюдером — специальным имплантом. Но госбюджет оплачивает только операцию, а дорогой окклюдер родители должны приобрести сами.

Из письма Анны Майоровой, мамы Илюши:

"Перед школой Илюша прошел диспансеризацию, все врачи написали, что он абсолютно здоров. Сын с увлечением занимался спортом, в прошлом году даже занял 4-е место на городских соревнованиях по бегу. Тогда меня встревожило, что к финишу Илюша прибежал бледным, ловил ртом воздух и никак не мог отдышаться. Сердце бешено колотилось, он не мог сказать ни слова. А через неделю сын проходил диспансеризацию в школе, и результаты повергли нас в ужас: у Илюши обнаружили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Врачи объяснили, что со временем может возникнуть сердечная недостаточность. Нам рекомендовали раз в полгода приходить на осмотр к кардиологу, делать УЗИ, ЭКГ. А про спорт велели забыть. За последний год Илюша заметно вырос, увеличилось и отверстие в его сердце. После очередного обследования врач сказал, что шансов на самостоятельное закрытие дефекта нет, из-за повышенной нагрузки на правый желудочек сердца происходит истощение сердечной мышцы. С ростом Илюши нагрузки на сердце будут увеличиваться, объяснил доктор. Если в ближайшее время не сделать операцию, все может окончиться плохо. Дефект готовы закрыть щадящим способом, не вскрывая грудную клетку, специальной «заплаткой» — окклюдером. Только окклюдер стоит дорого, таких денег у нас нет. Помогите нам, пожалуйста!"

Для спасения Илюши Майорова не хватает 196 149 руб.

Детский кардиохирург Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Михаил Мартаков: «У Ильи врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки — выявлен достаточно поздно. Размер дефекта большой для десятилетнего ребенка — 1 см. Через это патологическое отверстие с каждым сокращением сердца сбрасывается очень большой объем крови, переполняя правые отделы сердца и сосуды легких. Уже начала развиваться недостаточность правого желудочка. Эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером позволит восстановить нормальную деятельность сердца и предотвратить опасные осложнения. После щадящей операции мальчик быстро восстановится, окрепнет и сможет вести активный образ жизни».

Внимание!

Цена окклюдера 295 337 руб.

99 188 руб. собрали читатели rusfond.ru и "Чемпионат.com"

Не хватает 196 149 руб.

ПОМОЧЬ ИЛЮШЕ