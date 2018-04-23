Екатеринбургские школьники вступили в ряды «Юнармии»

В ряды юнармейцев вступили 22 школьника, которые принесли торжественную клятву: Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем.

Ребят поздравили герой Афганистана полковник в отставке Леонид Хабаров , уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков , представитель Военного Комиссариата Свердловской области подполковник запаса Владислав Тремасов.

Слет является традиционным мероприятием, которое проходит каждую весну. В этом году ребята прошли квест по мотивам фильма «Офицеры», в котором было 10 этапов, 9 из которых были по зачету и 1 бонусный, в котором ребята должны были нарезать паек жителя блокадного Ленинграда.

«Мы прививаем любовь к истории родной страны, к культуре, к Родине в целом. У нас проводится огромное количество мотивирующих мероприятий, мы ходим в музеи, водим ребят», — подчеркнул Дмитрий Ермаков

Также юнармейцы соревновались в стрельбе из винтовки, метании гранат, разборке АК и одевании противогазов, а также отвечали вопросы викторины, посвященной истории Вооруженных Сил РФ.