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Екатеринбургские школьники вступили в ряды «Юнармии»
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Екатеринбургские школьники вступили в ряды «Юнармии» 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ряды юнармейцев вступили 22 школьника, которые принесли торжественную клятву: Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем.
Ребят поздравили герой Афганистана полковник в отставке Леонид Хабаров, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, представитель Военного Комиссариата Свердловской области подполковник запаса Владислав Тремасов.
Слет является традиционным мероприятием, которое проходит каждую весну. В этом году ребята прошли квест по мотивам фильма «Офицеры», в котором было 10 этапов, 9 из которых были по зачету и 1 бонусный, в котором ребята должны были нарезать паек жителя блокадного Ленинграда.
«Мы прививаем любовь к истории родной страны, к культуре, к Родине в целом. У нас проводится огромное количество мотивирующих мероприятий, мы ходим в музеи, водим ребят», — подчеркнул Дмитрий Ермаков.
Также юнармейцы соревновались в стрельбе из винтовки, метании гранат, разборке АК и одевании противогазов, а также отвечали вопросы викторины, посвященной истории Вооруженных Сил РФ.
Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано Владимиром Путиным. Цель создания: объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан, а также вызвать у детей интерес к географии и истории страны. Вступить в Юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
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