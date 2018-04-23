Клещи покусали уже более 4 тысяч россиян

Роспотребнадзор сообщил о том, что за время мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, ведущегося с 15 марта текущего года, к врачам обратились 4 тысячи человек.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 20 апреля в 70 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около 4 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребенок, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза», — сообщает пресс-служба ведомства.

В 2018 году запланированы акарицидные обработки на площади около 139 тысяч га, особое внимание будет уделено обработке территорий детских лагерей.

Ранее «СП» писала о том, что нужно делать, чтобы не стать жертвой клеща. Необходимо носить правильную одежду, применять акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для кожных покровов.

Клещевой вирусный энцефалит — острое вирусное инфекционное заболевание. Преимущественно энцефалит поражает центральную нервную систему. Осложнения энцефалита могут привести к инвалидности и смерти, пишут Argumenti.ru

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