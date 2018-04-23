Тест: собери стихотворение Афанасия Фета

Весна — всегда самое долгожданное время года. Весну воспевали многие поэты и писатели, у каждого получалось сделать это уникально.

Одним из творцов, посвятивших много красивых слов весне, является Афанасий Фет

В целом, природа была одной из главных тем творчества самого утонченного лирика. Многие стихотворения Афанасия Фета посвящены настроению, мимолетным изменениям и красоте окружающего нас мира.