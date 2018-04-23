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Тест: собери стихотворение Афанасия Фета
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Тест: собери стихотворение Афанасия Фета 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Весна — всегда самое долгожданное время года. Весну воспевали многие поэты и писатели, у каждого получалось сделать это уникально.
Одним из творцов, посвятивших много красивых слов весне, является Афанасий Фет.
В целом, природа была одной из главных тем творчества самого утонченного лирика. Многие стихотворения Афанасия Фета посвящены настроению, мимолетным изменениям и красоте окружающего нас мира.
Встречая теплую и сочную весну, Sputnik Беларусь предлагает собрать известное весеннее стихотворение Афанасия Фета «Еще весны душистой нега…»
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